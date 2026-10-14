Taxele îi împing pe antreprenori spre economia la negru? Marius Humelnicu: Dacă până acum eram pe alb, acum muncim pentru stat

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Din articol Antreprenorii lucrează mai mult pentru stat decât pentru ei

Antreprenorii se simt sufocați de taxele mari și ajung să muncească mai mult pentru stat decât pentru propriile afaceri.

Marius Humelnicu, senator PSD, spune că taxele mari îi fac pe antreprenori să muncească mai mult pentru stat decât pentru ei. Potrivit acestuia, impozitele ar trebui reduse, iar firmele care investesc și angajează oameni ar trebui să primească facilități fiscale.

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„Cred și sper ca în următoarea perioadă să avem un guvern stabil și un guvern cu puteri depline (...), poate să micșorăm anumite impozite, pentru că e o discuție în sensul în care mărești impozitul și spui că colectezi mai mult - te păcălești - sau micșorezi impozitul și mărești baza de impozitare. Atunci, dacă mai mulți pot plăti...

Am stat de vorbă cu anumiți colegi și anumiți oameni din business și au spus: „Dacă până acum eram pe alb, adică plăteam taxe și impozite - de la negru am trecut la gri și de la gri la alb și plăteam tot - acum muncim pentru stat”, a spus Marius Humelnicu.

Antreprenorii lucrează mai mult pentru stat decât pentru ei

„Spuneți că sunt împinși patronii din România să treacă iar la negru?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Spun că ei lucrează mai mult pentru stat decât lucrează pentru ei. Dacă vrei să faci o afacere, te gândești întâi la un profit și spui: astea sunt dările, angajez 3-5 angajați, dau acești bani.

Poate ar trebui să avem niște facilități pentru cei care investesc acum, pentru cei care angajează 10 oameni noi, 20, 50 de oameni, pentru cei care angajează studenți. Nu înseamnă că nu avem astfel de măsuri, dar sunt insuficiente în momentul de față”, a spus Marius Humelnicu la DC News.