Și de plâns, și de râs! Soluția găsită de primărie, după ce au făcut o modificare în trafic ce a distrus mașini și afaceri. Incredibil - FOTO

În Sectorul 6 din București, s-au pus stâlpișori pe stradă, dar nu s-a avut în vedere și toaletarea copacilor, care obstrucționează bunul mers al mașinilor pe carosabil. Practic, s-au îngustat părți din carosabil, acolo unde se află copaci. De exemplu, șoferii care conduc furgonete sunt la limita răbdării, deoarece pot să se izbească cu mașinile de copaci. Pe grupurile de pe rețelele sociale, cetățenii, șoferii au transmis noi avertismente privind capcana întinsă șoferilor, care pot să își avarieze mașinile și afacerile.

Foto

Mai mult, DC News a relatat cazul incredibil al unui proprietar de furgonetă cu mâncare, Baros Ionuț Bogdan, care în momentul în care se deplasa către un eveniment a lovit un copac din cauza stâlpișorilor montați pe carosbail, care l-au obligat să se apropie de bordură. Practic, s-a ales cu mașina și afacerea distrusă, daune de 20.000 de euro!

"Plecam de acasă, am luat un eveniment, ne deplasam către un eveniment și pe strada Titel Petrescu era acest copac. Acolo s-au pus niște piloni de plastic care te obligă să intri pe partea dreaptă, să te încadrezi pe banda din dreapta. Eu am mai trecut pe acolo de sute de ori cu furgoneta și n-am avut nicio treabă, acum, obligându-mă să mă apropii de marginea drumului, deci, nici n-am realizat că m-am lovit de ceva, am crezut că am spart cutia (n.r. cutia de viteze) la mașină.

Mi-a făcut mașina un zgomot de eroare, am crezut că am spart cutia și în secunda doi am văzut că s-a strâns mulțime pe lângă mine. Când m-am dat jos din mașină și am văzut, am înnebunit. A trebuit să anulăm vreo încă patru evenimente, în afară de acela, doar pentru luna asta. Paguba materială a rulotei este în jur de vreo 20.000 de euro. Nu a mai rămas nimic din ea, poate salvăm ceva frigidere", a spus șoferul revoltat, pentru DC News. Vezi mai multe poze și detalii despre acest caz halucinant aici!

Însă, între timp, "soluția" găsită de primărie a fost să semnalizeze "corespunzător" copacul, cu banda de culoare galbenă, posibil reflectorizantă, astfel încât șoferii să îl poată vedea mai ușor și să îl evite. Să îl evite pe unde? Pe trotuar sau să izbească stâlpișorii și să intre pe contrasens?

Foto

Subliniem faptul că toaletarea copacilor este în responsabilitatea actualului și viitorului primar Nicușor Dan. Primarii de sectoare fac demersuri disperate în acest sens, dar fără a primi un răspuns.

