Scrisoarea lui Vlad Pascu. Tânărul descrie cu lux de amânunte tot ce s-a întâmplat și încearcă să impresioneze judecătorii

În scrisoarea de 12 pagini, Pascu descrie o copilărie dificilă și punctează aspecte ce par menite să câștige empatia magistraților: Acesta descrie o noapte petrecută sub influența drogurilor alături de prieteni. Tânărul recunoaște deschis consumul de substanțe și oferă detalii care scot la iveală un stil de viață periculos și lipsit de responsabilitate:

„Datorită unei postări pe rețelele sociale am aflat de onomastica unei prietene ce avea cazare în localitatea Vama Veche. Am decis să mă deplasez cu mașina până acolo. După ce ne-am plimbat cu Mercedesul, într-adevăr am depășit de câteva ori limita legală, am ajuns la cazare unde am prizat împreună cu ei de pe o farfurie ceva ce mi s-a zis că este „ceva bun (...) M-am simțit amețit vreo 20-25 de minute, astea întâmplându-se la ora 23.30-00.00.”

Amintirile accidentului: negare și justificări

Despre momentul accidentului, Pascu povestește că era obosit și asculta muzică în timp ce conducea spre Constanța:

„Țin minte momentul când la ieșirea dintr-o curbă am simțit un impact puternic, parbrizul s-a prăbușit peste mine și volanul mi-a sărit din cauza impactului, nici pe aproape gândul că aș fi lovit o persoană.”

Tânărul continuă să susțină că nu și-a dat seama că a lovit doi oameni decât atunci când a fost confruntat cu imaginile victimelor la secția de poliție:

„Nu am crezut că am lovit o persoană până nu am văzut imaginile cu cei decedați. Atunci am primit informația care mi-a schimbat viața și aceea că sunt suspect de un accident rutier soldat cu două persoane decedate. Am fost vehement și am cerut să se verifice din nou și din nou, și, deși o parte din mine a început să creadă în această posibilitate, nu am crezut până nu am ajuns la secție și am văzut pozele cu cei decedați.”

Procurorii cer pedeapsa maximă

Vineri, 17 ianuarie 2025, la Judecătoria Mangalia, procurorii au solicitat pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru Vlad Pascu: 10 ani și 6 luni de închisoare. Avocatul victimelor, Adrian Cuculis, a confirmat că această cerere reprezintă maximul posibil în urma schimbării încadrării juridice în decembrie 2024.

Părinții celor doi tineri uciși, Roberta și Sebastian, consideră însă că pedeapsa propusă este insuficientă pentru tragedia provocată:

„Nu este doar despre pierderea unor vieți, ci despre felul în care acest tânăr continuă să încerce să scape de responsabilitate. Vom face apel și sperăm ca instanța superioară să dea o pedeapsă exemplară.”

Contextul tragediei și schimbarea încadrării juridice

În rechizitoriul întocmit de procurori, se precizează că Vlad Pascu a condus sub influența drogurilor în dimineața zilei de 19 august 2023, lovind un grup de tineri care se deplasau pe marginea drumului. Accidentul a avut loc la intrarea în localitatea 2 Mai, provocând moartea a două persoane și rănirea altor trei. După impact, Pascu a părăsit locul faptei, fiind ulterior găsit sub influența mai multor substanțe interzise.

Judecătoria Mangalia a decis în decembrie 2024 să schimbe încadrarea juridică pentru vătămarea corporală din culpă, ceea ce a dus la o posibilă pedeapsă mai mare.

Judecătorii au amânat pronunțarea pentru 31 ianuarie 2025.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News