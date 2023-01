Şase sfaturi pentru a prelungi autonomia maşinii electrice pe timp de iarnă

Numărul maşinilor electrice achiziţionate în România a trecut pragul de 10.000 de unităţi, în 2022, iar înmatriculările de maşini noi au crescut cu 7%, de la an la an, reiese dintr-o analiză de piaţă realizată de o platformă auto online.



Conform datelor centralizate de Autovit.ro, pe piaţa maşinilor noi, volumul înmatriculărilor din România a ajuns, la finele anului trecut, la 129.328 de unităţi şi numai în prima jumătate din 2022 acest segment a avut cea mai mare creştere a înmatriculărilor la nivelul Uniunii Europene (UE), cu 58.712 de exemplare intrate pe piaţa locală, cu 23% mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.



Comparativ cu perioada pre-pandemică, piaţa auto a maşinilor noi a scăzut cu 20% faţă de 2019 (minus aproape 33.000 de unităţi).



În 2022, Dacia Logan a fost cea mai vândută maşină, următoarele din Top 5 fiind Duster, Sandero, Spring şi Ford Puma.



În ceea ce priveşte maşinile electrice, analiza Autovit.ro arată că vânzările din 2022 au fost de trei ori mai mari, iar modelul Dacia Spring a avut peste 50% din această piaţă. Astfel, per ansamblu, anul precedent se încheie cu peste 10.000 de maşini electrice vândute.



Piaţa maşinilor second-hand din import reprezintă segmentul cu cea mai mare scădere de pe piaţa auto, de 18%, până la 325.062 de unităţi, comparativ cu cele 395.759 de maşini aduse în ţară în 2021.



La capitolul reînmatriculări, în România s-au înregistrat 622.583 de astfel de operaţiuni, în scădere cu 5% faţă de datele din 2021, dar la acelaşi nivel înregistrat în 2019. Specialiştii din domeniu apreciază că tranzacţiile interne cu maşini second-hand au crescut în 2021 pe fondul întârzierilor de pe piaţa maşinilor noi şi al stocurilor reduse de maşini rulate din import, înregistrând în acest fel o creştere de 14%, faţă de anul 2020.



Cât priveşte valoarea maşinilor puse la vânzare, în cursul anului 2022, pe platforma online de anunţuri auto aceasta a depăşit patru miliarde de euro, în creştere cu 13% faţă de 2021, scrie Agerpres.

Sfaturi pentru a prelungi autonomia maşinii electrice pe timp de iarnă

1. Dacă este posibil, parcaţi într-un garaj sau într-un mediu cu temperatură controlată.

2. Încălziţi un pic maşina înainte să porniţi la drum. Multe dintre maşinile electrice de pe piaţă permit încălzirea bateriei printr-o aplicaţie de pe telefon, scrie car sloth.

3. Redu viteza! Cu cât conduci la viteză mai ridicată, cu atât scade autonomia, şi vei fi nevoit să opreşti mai des pentru reîncărcări. Acest lucru este valabil pe toată durata anului.

4. Bagă maşina în priză de câte ori ai ocazia!

5. Dacă maşina ta va sta trasă pe dreapta o perioadă mai lungă de timp iarna, asigură-te că bateria ta este între 20% şi 80% din capacitate tot timpul. Asta va asigura prelungirea duratei de viaţă a bateriei.

6. Nu forţa prea mult încălzirea maşinii. Scaunele şi volanul încălzit sunt considerate o opţiune de care ne putem lipsi, dar de multe ori e mai util să folosim aceste opţiuni decât să încălzim aerul din maşină.

