S-au montat stâlpișori pe trotuare, pe străzile cu case, pentru a nu mai fi parcate mașinile. Hopincă arată marea eroare

În București, pe străzi unde sunt doar case și, unde, în mod tacit vecinii s-au înțeles ca fiecare să-și parcheze mașina în fața porții, au apărut stâlpișori pe trotuare. Dincolo de situația incomodă, dată de lipsa parcărilor și de inutilitatea reală a trotuarelor, încărcate acum cu stâlpi, apare și o tensiune socială. Astfel de ”proiecte” sunt făcute fără consultarea cetățeanului, a explicat primarul ales al Sectorului 2, Rareș Hopincă, în emisiunea ”Ce se întâmplă?”, realizată de Răzvan Dumitrescu la DCNewsTV.

Fostul city manager al Sectorului 5 a vorbit astfel despre impactul negativ al proiectelor de resistematizare realizate fără consultarea localnicilor. El a subliniat importanța dialogului și adaptării proiectelor la nevoile specifice ale comunității.

”Am studiat fenomenul stâlpișorilor pe străzile cu case și este unul extrem de interesant. Cred că toți primarii cu experiență vor confirma acest lucru. Pe străzile cu case se creează timp de zeci de ani un echilibru între vecini, pentru că fiecare își cunoaște locul de parcare, spațiul pietonal și așa mai departe. În momentul în care primăria aplică un șablon într-o astfel de zonă fără să consulte locuitorii de acolo se strică acest echilibru și apar situații dintre cele mai nocive: se ajunge la conflicte între vecini, conflicte în trafic”

Amintim că Rareș Hopincă, propunerea PSD - PNL la fotoliul de primar al Sectorului 2, a câștigat alegerile din 9 iunie cu un avans de peste 400 de voturi față de principalul său candidat, Radu Mihaiu (ADU).

Nu este prima oară când sunt puși stâlpișori fără logică în București. DCNews a scris despre un caz incredibil prin care stâlpișorii chiar produc pagube serioase.

În Sectorul 6 din București, s-au pus stâlpișori pe stradă, dar nu s-a avut în vedere și toaletarea copacilor, care obstrucționează bunul mers al mașinilor pe carosabil. Practic, s-au îngustat părți din carosabil, acolo unde se află copaci. De exemplu, șoferii care conduc furgonete sunt la limita răbdării, deoarece pot să se izbească cu mașinile de copaci. Pe grupurile de pe rețelele sociale, cetățenii, șoferii au transmis noi avertismente privind capcana întinsă șoferilor, care pot să își avarieze mașinile și afacerile.

Mai mult, DC News a relatat cazul incredibil al unui proprietar de furgonetă cu mâncare, Baros Ionuț Bogdan, care în momentul în care se deplasa către un eveniment a lovit un copac din cauza stâlpișorilor montați pe carosbail, care l-au obligat să se apropie de bordură. Practic, s-a ales cu mașina și afacerea distrusă, daune de 20.000 de euro!

"Plecam de acasă, am luat un eveniment, ne deplasam către un eveniment și pe strada Titel Petrescu era acest copac. Acolo s-au pus niște piloni de plastic care te obligă să intri pe partea dreaptă, să te încadrezi pe banda din dreapta. Eu am mai trecut pe acolo de sute de ori cu furgoneta și n-am avut nicio treabă, acum, obligându-mă să mă apropii de marginea drumului, deci, nici n-am realizat că m-am lovit de ceva, am crezut că am spart cutia (n.r. cutia de viteze) la mașină. Vezi aici mai mult

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News