S-a descoperit un papirus misterios despre copilăria lui Iisus Hristos. Este menționată una dintre primele sale minuni / foto în articol

Există relatări apocrife, cum ar fi Evanghelia copilăriei lui Iisus, după Toma, care prezintă minunile tânărului Iisus din copilărie, dar astfel de povești nu sunt acceptate ca fiind canonice, potrivit IFL Sceince.

Înainte de a discuta despre noul fragment de papirus, merită să clarificăm câteva detalii despre istoria Bibliei. Deși se spune că această antologie religioasă reprezintă canonul credinței creștine și este Cuvântul nemodificat al Lui Dumnezeu, ea a suferit schimbări semnificative de-a lungul secolelor. Cele 66 de cărți care compun Biblia au fost scrise de peste 40 de autori pe o perioadă largă de timp.

În plus, există multe alte relatări cunoscute sub denumirea de scrieri apocrife, care sunt povești ce nu sunt acceptate ca Scripturi, chiar dacă unele au fost odată considerate ca atare.

Una astfel de fragment de literatură apocrifă a stat neobservat de zeci de ani la Biblioteca de Stat și Universitatea Carl von Ossietzky din Hamburg. E vorba de un fragment de papirus inventariat ca „P.Hamb.Graec. 1011”.

Potrivit papirologilor Dr. Lajos Berkes de la Institutul pentru Creștinism și Antichitate de la Humboldt-Universität zu Berlin (HU) și prof. Gabriel Nocchi Macedo de la Universitatea din Liège, Belgia, fragmentul aparține celui mai vechi exemplar cunoscut al Evangheliei lui Toma.

Până acum, cel mai vechi exemplar cunoscut al acestui text a aparținut unui codex din secolul al XI-lea d.Hr., dar această nouă piesă a fost scrisă probabil cândva între secolele al IV-lea și al V-lea d.Hr. Acest lucru este, evident, mult mai aproape de momentul în care a fost scrisă inițial Evanghelia copilăriei lui Iisus, dupăToma – probabil în secolul al II-lea e.n.

Ca atare, papirusul oferă noi perspective asupra poveștilor apocrife care au încercat să înfățișeze viața timpurie a lui Iisus. De asemenea, ne ajută să înțelegem cum au fost transmise apoi aceste povești.

„Fragmentul prezintă un interes extraordinar pentru cercetare”, a spus dr. Berkes într-un comunicat.

„Descoperirile noastre privind această copie greacă antică târzie a lucrării confirmă evaluarea actuală potrivit căreia Evanghelia copilăriei lui Iisus după Toma a fost scrisă inițial în greacă”, a adăugat doctorul Nocchi Macedo.

Fragmentul măsoară în jur de 11 centimetri pe 5 centimetri și conține 13 rânduri grecești, cu aproximativ 10 litere pe linie.

A rămas neobservată atât de mult timp, deoarece oamenii de știință nu au considerat-o relevantă.

„S-a crezut că face parte dintr-un document de zi cu zi, cum ar fi o scrisoare privată sau o listă de cumpărături, pentru că scrisul de mână pare atât de neîndemânatic”, a explicat Berkes.

„Am observat mai întâi cuvântul Iisus în text. Apoi, comparând-o cu numeroase alte papirusuri digitizate, l-am descifrat literă cu literă și am realizat rapid că nu poate fi un document obișnuit”, a adăugat el.

Analizând și comparând utilizarea unor cuvinte precum „cântați” și „ramuri”, care apar în text, cercetătorii au reușit să o potrivească cu Evanghelia copilăriei lui Iisus, după Toma.

„Din comparația cu manuscrisele deja cunoscute ale acestei Evanghelii, știm că textul nostru este cel mai vechi. Urmează textul original, care, conform stării actuale a cercetărilor, a fost scris în secolul al II-lea d.Hr.”, a mai zis Berkes.

Mai exact, e vorba de o poveste cunoscută sub numele de „însuflețirea vrăbiilor” și probabil a fost creată ca un exercițiu de scriere într-o mănăstire – ceea ce explică scrisul destul de stângaci.

Povestea în sine explică „a doua minune” a lui Hristos, în care copilul Iisus se juca și a făcut vrăbii din lut. Când a fost mustrat de Iosif, că a făcut așa ceva în ziua de Sabat, copilul Iisus s-a rugat și a a însuflețit figurinele de lut.

