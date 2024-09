România - Lituania: 1-1. Tricolorii lui Lucescu, încrezători spre o nouă victorie / livetext

UPDATE: Min. 34, 1-1, după ce Kucys a marcat golul egalizator.

UPDATE: Min. 8, Matulevicius a primit cartonaș galben.

UPDATE: România a deschis scorul în minutul 5, prin Mihăilă, din pasa lui Nicolae Stanciu.

Reprezentativa națională de fotbal a României va juca împotriva Lituaniei, în această seară de la ora 21:45, pe Stadionul Steaua, din București.

Citește și: Cum au lăsat tricolorii vestiarul de la Priștina: „România a trecut pe aici”

”Trebuie să pregătim foarte bine meciul cu Lituania, să continuăm cu o victorie şi să încercăm să rămânem pe primul loc după primele două meciuri. Cred că am arătat foarte bine în primul meci şi am ştiut ceea ce voiam de la acest meci, am obținut cele trei puncte şi acum sperăm să continuăm în meciul cu Lituania.

Am încercat să asimilăm cât mai bine informațiile primite la domnul Mircea Lucescu şi cred că asta ne-a şi ajutat să obținem un asemenea rezultat. Suntem într-un moment foarte bun, cu rezultate bune pentru echipa națională, ne dorim să continuăm pe acest drum şi să mulțumim cât putem pe toată lumea”, a declarat Răzvan Marin, în conferința de presă dinaintea meciului din această seară.

ROMÂNIA: 16. Târnovanu – 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 6. M. Marin, 9. Drăguș, 10. Stanciu-cpt., 11. Bancu, 13. Mihăilă, 15. Burcă, 18. R. Marin, 20. Man. Selecționer: Mircea Lucescu

Rezerve: 1. Niță, 12. L. Popescu – 4. Manea, 5. Ghiță, 7. Alibec, 8. Chipciu, 14. Hagi, 17. Coman, 19. Artean, 21. Olaru. 22. Mitriță, 23. Sorescu

LITUANIA: 12. Gertmonas – 17. Širvys, 4. Girdvainis, 20. Lekiatas, 3. Tutyškinas, 13. Lasickas-cpt. – 8. Matulevičius, 14. Slivka, 6. Vorobjovas, 23. Dolžnikov – 11. Kučys. Selecționer: Edgaras Jankauskas

Rezerve: 1. Bertašius, 16. Mikelionis – 2. Milašius, 5. Kažukolovas, 7. Upstas, 9. G. Paulauskas, 10. Kalinauskas, 15. Vareika, 18. Verbickas, 19. V. Paulauskas, 21. Barauskas, 22. Antanavičius.

Naționala de fotbal a României, la redebutul lui Mircea Lucescu, a învins fără drept de apel selecționata Kosovo, cu scorul de 3-0 (1-0), vineri seara, pe Stadionul ”Fadil Volkri” din Priștina, în Grupa C2 a Ligii Națiunilor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News