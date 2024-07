Româncele, meciuri dificile în turul inaugural la JO 2024. Tragere de coșmar pentru Irina Begu

România are trei jucătoare care vor evolua pe tabloul principal al turneului de tenis de la Jocurile Olimpice, turneu care se va desfășura în complexul de la Roland Garros, în perioada 27 iulie - 4 august.

Astfel, în urma tragerii la sorți, Irina Begu (33 de ani, locul 136 WTA, cu clasament protejat - 49 WTA) se va confrunta în turul inaugural cu poloneza Iga Swiatek, liderul mondial, care are în palmares cinci titluri de Grand Slam, dintre care patru doar la Roland Garros, reușind să câștige ultimele trei ediții ale acestui turneu.

Cele două jucătoare s-au întâlnit o singură dată, în turul al treilea de la Wimbledon, în 2021, când poloneza s-a impus cu scorul 6-1, 6-0.

Pentru Iga Swiatek este a doua prezență la Jocurile Olimpice, la Tokyo oprindu-se în turul secund, fiind învinsă de iberica Paula Badosa.

Jaqueline Cristian (26 ani, locul 61 WTA) o va avea ca adversară pe Elena Rîbakina (cap de serie 3), campioana de la Wimbledon din 2022.

În meciurile directe dintre Cristian și Rîbakina este egalitate, fiecare jucătoare câștigând o întâlnire. Românca a pierdut în turul al doilea la Bucharest Open, în 2019, scor 1-6, 0-6, impunându-se în turul al treilea la Doha, în 2022, cu scorul 6-4, 6-3.

Ana Bogdan (31 de ani, locul 96 WTA) a avut o tragere puțin mai ”blândă”. Astfel, în turul inaugural o va întâlni pe dubla finalistă de la Roland Garros și Wimbledon, italianca Jasmine Paolini, a patra favorită. Aceasta este prima confruntare directă între cele două sportive.

FOTO: captură X

A patra jucătoare din România, prezentă la JO 2024, este Monica Niculescu (36 de ani), aceasta urmând să joace doar pe tabloul de dublu, unde face pereche cu Irina Begu. Cea de-a doua pereche a României este formată din Ana Bogdan și Jaqueline Cristian, care a câștigat ”decisivul” cu Ucraina în Billie jean King Cup, astfel calificând ”naționala” la turneul final al competiției.

Finalistă la Rio 2016, retragere după ediția de la Paris

Germanca Angelique Kerber, triplă campioană de Grand Slam, și vicecampioană olimpică la Rio 2016, a anunțat că se va retrage din tenis după participarea la turneul olimpic de la Paris, care are loc la Roland Garros (27 iulie - 4 august), scrie Reuters, potrivit Agerpres.



Kerber, 36 ani, fost numărul 1 mondial WTA, a pierdut finala de la Rio 2016 în fața portoricanei Monica Puig, dar în același an s-a impus la Australian Open și US Open. Doi ani mai târziu, germanca a triumfat și la Wimbledon.



”Înainte ca Jocurile să înceapă, pot spune deja că nu voi uita niciodată Paris 2024, pentru că va fi ultimul meu turneu profesionist ca jucătoare de tenis. și în timp ce aceasta ar putea fi de fapt decizia corectă, nu se va simți niciodată așa.

Pur și simplu pentru că iubesc sportul din toată inima și sunt recunoscătoare pentru amintirile și oportunitățile pe care mi le-a oferit. Jocurile Olimpice la care am participat până acum au fost mai mult decât competiții, deoarece reprezintă diferite capitole din viața mea ca jucătoare de tenis: urcușul, vârful, linia de sosire, a spus campioana germană pe rețelele sociale.



Kerber a revenit în circuitul WTA la începutul acestui sezon după o pauză de 18 luni luată pentru a naște un copil.

Potrivit tragerii la sorți, Kerber se va confrunta, în primul tur, cu Naomi Osaka (26 de ani, locul 102 WTA), o altă mamă din circuitul profesionist.

