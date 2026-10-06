TAROM l-a dat în judecată pe Cristian Ghinea. Anunțul lui Robert Cazanciuc, după lămuririle aduse de directorul companiei

Foto: Facebook Robert Cazanciuc

Din articol Un mit care nu stă în picioare despre TAROM

Recentele declarații iresponsabile și fără acoperire în realitate ale unui senator USR, despre soarta TAROM, au impus invitarea directorului companiei naționale, Cristian Anghel, în cadrul Comisiei de transporturi.

"Audierea a lămurit în mare parte situația actuală a companiei și cauzele care au provocat anumite dificultăți economice în ultimul timp", a declarat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

"Războiul din Ucraina a dus la reconfigurări de rute, iar conflictul din Golf a afectat traficul tradițional al TAROM în Orientul Mijlociu, una dintre cele mai frecventate zone, astfel că și încasările din bilete, sursa principală a veniturilor companiei aeriene, au avut de suferit.

Declarațiile panicarde ale senatorului USR, făcute în siajul unor afirmații similare ale unui oficial guvernamental de rang înalt, au primit din partea TAROM răspunsul formal adecvat prin chemarea în judecată a senatorului USR pentru daunele aduse.

Dincolo de această situație, compania a făcut ceea ce trebuie și a confirmat implementarea planului de restructurare pentru a deveni profitabilă.

Integrarea în flotă a celor două noi avioane și a celorlalte care vor fi recepționate anul viitor, vor contribui major la reducerea cheltuielilor.

Condițiile independente de activitatea managerială, legate de conflictele internaționale și perturbarea marilor lanțuri de aprovizionare, au determinat compania încă din luna mai să solicite Comisiei Europene prelungirea termenului de implementare a planului de restructurare cu cel puțin 1 an.

Un mit care nu stă în picioare despre TAROM

În cadrul audierii am lămurit și un mit care circulă demult în spațiul public legat de subvențiile pe care le primește Tarom de la Ministerul Transporturilor. Compania nu primește niciun fel de subvenție de la nicio instituție publică, ajutorul de stat fiind o procedură la care poate aplica orice companie aflată în dificultate, fie publică, fie privată.

Ceea ce poate să facă Ministerul Transporturilor, și este obligat de altfel, este să sprijine, împreună cu Ministerul Fondurilor Europene și, dacă e nevoie, cu întreg Guvernul, aprobarea prelungirii planului de restructurare stabilit cu Comisia Europeană, în condițiile în care, în ciuda dificultăților internaționale, Tarom poate deveni o companie profitabilă începând de anul viitor.

Așa că, vă încurajez să zburați în continuare cu #TAROM, cu încredere că veți avea zboruri plăcute și în siguranță", a precizat Robert Cazanciuc.