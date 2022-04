Rafila: Mai avem de primit în aprilie, mai şi iunie 9 milioane de doze de vaccin anti-COVID

'Depozitele sunt pline şi din păcate nu avem la dispoziţie un mecanism acceptabil care să facă posibilă amânarea livrării cel puţin a acestor doze, în condiţiile în care este aproape imposibil în momentul de faţă să le comercializezi. Multe state europene au depozitele pline. Ceea ce am reuşit noi să vindem în ianuarie şi februarie, 7,5 milioane de doze de vaccin, care au însemnat o economie de aproximativ 150 de milioane de euro în momentul de faţă, nu mai este posibil şi ideea noastră este să putem să găsim o abordare la nivelul Comisiei Europene, întrucât Comisia Europeană este cea care a încheiat aceste contracte iniţiale, cât să putem să găsim o soluţie în care să nu risipim nici vaccinurile, nici fondurile publice şi să le oferim în continuare celor care au nevoie de ele', a spus Alexandru Rafila.

Ministrul a participat la o conferinţă de presă organizată de Hospice Casa Speranţei şi a răspuns unei întrebări a jurnaliştilor legate de afirmaţia premierului Nicolae Ciucă, potrivit căreia Ministerul Sănătăţii derulează o analiză având ca scop costurile unei eventuale decizii de renunţare din partea României la contractele pentru dozele de vaccin anti-COVID de anul acesta şi anul viitor.

Citește și - Rafila lămurește situația cu Arafat, despre SMURD. ”Poate este îndreptățit să lucreze în Ministerul Sănătății ca secretar de stat, poate chiar ministru”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a lămurit presupusul conflict cu Raed Arafat, șeful DSU și secretar de stat în MAI, privind situația SMURD. Iată ce spune ministrul despre ceea ce a ajuns în presă ca fiind o tensiune la guvernare.

S-a vehiculat că Alexandru Rafila, ministru al Sănătății, vrea să treacă SMURD în subordinea sa. Întrebat, într-un interviu, despre acest subiect, Alexandru Rafila a răspuns: ”Nu mă gândesc și nici nu ar fi normal ca SMURD să treacă la Ministerul Sănătății (MS) de la MAI, unde a fost întotdeauna. MS nu se ocupă de intervenții cu elicoptere, pompieri, descarcerare etc. Dar sistemul de medicină de urgență nu e doar SMURD. Ambulanța finanțată de MS, UPU din cadrul spitalelor, strategia de resurse umane din domeniul medicinei de urgență ar trebui să facă obiectul activității MS.

Am spus asta și la audierea mea în comisii înainte de votul pentru validarea actualului guvern. Deci acum am reafirmat un principiu pe care îl consider corect și care face parte din proiectul Strategiei Naționale de Sănătate pentru 2022-2030. MS are resurse limitate în această zonă. Odată cu mutarea dlui Arafat de la MS la MAI în 2014, o bună parte din personalul care lucra aici a plecat la Interne.

Este o problemă de politică de sănătate pe un termen mediu și nu e legată de persoane, care se pot pot schimba, pot dispărea. Sistemul trebuie să fie funcțional dincolo de abilitățile persoanelor. Poate dl Arafat ar fi îndreptățit să lucreze în MS ca secretar de stat, poate chiar ca ministru, nu e nicio problemă, în condițiile în care e nevoie de integrarea sistemului medical de urgență la nivelul MS cu celelalte tipuri de activități de asistență medicală.” Vezi continuarea aici!

