Radu Buzăianu, despre claxon în trafic: Problema e că nu poţi să claxonezi în spate

"Îmi place ideea de claxon. Sensul claxonului e evitarea unor accidente prin atragerea atenției. Da' 90% din situații claxonul nu e pentru a evita, ci pentru a rușina persoana din mașina cealaltă.

Și în alea 10%, pentru a atrage atenția, trebuie adaptată bine intensitatea la situație. Dacă nu vede că s-a făcut verde e "tâât". Nu e "tâââât". Cà se enervează ăla: "ia că mai stau, dacă claxonezi ca un idiot". Dacă era "tâât" era: "da, mersi, nu eram atent".

Și cel mai mișto e când, simtindu-se nedreptățit de intensitatea claxonului, claxonează și cel claxonat. Problema e că nu poți să claxonezi in spate, da' asta nu l-a împiedicat pe cel de lângă mine să claxoneze, să mă uit urât la el și să-mi facă semn că nu pe mine, pe ăla din spate îl claxona", a scris Radu Buzăianu pe Facebook.

Senatorul Cosmin Poteraș (USR) a găsit o soluție pentru descurajarea șoferilor agresivi care dau flash-uri și claxonează

Cosmin Poteraș, senator USR, a vorbit despre șoferii care sunt agresivi în trafic, care dau flash-uri și claxonează sistematic:

„În inițiativa pe care am propus-o am introdus noțiunea de - cursuri de conducere defensivă -. Practic, sunt acele cursuri care ne ajută să conștientizăm riscurile din trafic, să ne modelăm comportamentul astfel încât să fim în siguranță și noi, dar și ceilalți participanți la trafic și, în situații limită, să deprindem aptitudini care să ne ajute să controlăm autovehiculul, să evităm evenimente rutiere neplăcute.“, a spus senatorul USR.

„N-ar trebui să ne ajute legea? Eu nu mă simt protejat. Dacă merg cu viteza maxim legală și vine unul din spate, cu flash-uri, claxoane și mă forțează să mă dau de o parte, nu simt că m-ar apăra legea. Nu cunosc pe cineva care a dat flash-uri, a claxonat și să fi fost amendat. Nu am auzit.“, a punctat jurnalistul Val Vâlcu.

„Cred că toți am experimentat acest lucru și toți am simțit presiunea celui din spate, care mai are puțin și se urcă pe bancheta noastră. Da, putem veni cu măsuri punitive și amenzi care sunt necesare pentru că descurajează, dar eu cred și în partea de educare și conștientizare. Acești oameni, dacă trec printr-un curs, conștientizează în ce pericol îl pun pe cel din față, dar și pe ei înșiși. O reacție nepotrivită a celui din față poate duce la un accident care îl implică și pe el. Poate că ar mai tempera puțin din comportamentul acesta“, a conchis Cosmin Poteraș, senator USR.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.