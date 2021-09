PSD, decizie pe moțiunea de cenzură USR-PLUS și AUR. Ciolacu, mesajul zilei

Marcel Ciolacu a vorbit despre moțiunea de demitere a Guvernului Cîțu.

„Dacă moţiunea USR-AUR va ajunge la vot în plen, PSD o va vota. Dar nu să se întoarcă Barna în Guvern şi Ghinea să nenorocească PNRR-ul. Vom merge până la capăt, la anticipate. Dacă moțiunea alianței USR PLUS-AUR nu ajunge în plen, suntem dispuşi să discutăm, să semneze moţiunea noastră şi o depunem în 10 minute.

Guvernul Cîţu e deja plecat. Indiferent de toată această mascaradă suportată de toţi românii, Guvernul Cîţu pleacă. PSD-ul va participa de BPR-ul de luni“, a precizat Marcel Ciolacu.

Orban, mesaj în lupta din PNL cu Cîţu: Eu sunt o certitudine. El e cel mult o speranţă

Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal, a vorbit despre lupta internă din PNL și despre șansele pe care le are să fie reales în funcția de lider al partidului:

„Eu am cele mai mari șanse să mențin președinția PNL. Încă de la începutul campaniei, eu consider că am avut prima șansă, eu practic mi-am petrecut toată viața matură în PNL, sunt de peste 30 de ani în serviciul public, apăr ideile liberale, am fost alături de toți colegii mei din toată țara în bătăliile pe care le-am purtat. Din momentul în care am fost ales președinte al PNL, am condus partidul spre victorie și spre guvernare.

Sunt un lider cunoscut și recunoscut și sunt convins că membrii PNL mă sprijină în majoritate și același lucru îl vor face și delegații care vor fi prezenți la Congres. Eu sunt o certitudine, în timp ce contracandidatul meu este, poate, cel mult o speranță.“, a precizat Ludovic Orban.

Florin Cîțu cheamă toate partidele la consultări privind independența energetică a României

Premierul Florin Cîţu a anunţat duminică, la Baia Mare, că intenţionează să convoace toate partidele la o discuţie pe tema independenţei energetice a României.



"Am văzut în acest an cât de importantă este această independenţă energetică. Este un obiectiv al acestui Guvern şi ar trebui să fie un obiectiv al clasei politice (...). Când mă întorc la Bucureşti, voi cere o discuţie cu toate partidele despre independenţa energetică a României, este un lucru care trebuie să ne unească pe toţi, pentru că, până la urmă, este vorba de cetăţenii României şi de siguranţa naţională", a declarat Cîţu.



El a precizat că a avut, în cursul dimineţii, o discuţie cu preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Ionel Bogdan, pe tema proiectelor din domeniul energetic aflate în derulare în zonă.