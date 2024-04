Într-un interviu exclusiv pentru DC News, la emisiunea „Ce Se Întâmplă“, Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR, a vorbit despre companiile străine care își mută activitatea în alte state, din cauza prețurilor la energie din țara noastră.

„Sunt companii străine - căutați în ultimul an - care și-au retras activitatea din România deși au investit 10-20 de milioane de euro în active de producție și care au zis: Ok, s-au modificat taxele, dar listarea la bursă... . La listarea la bursă, acționarii nu dau bani mai mulți. Dacă nu te-ai încadrat în ei, alții nu îți dau. Îți spun: Închizi și pleci! Au închis fabricile și s-au mutat din România. Sunt zeci de exemple.“, a spus Marius Lulea.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Eticheta „Partidul extremist AUR“. Marius Lulea: Și românii simt că trebuie să devină puțin mai extremiști / video

Prim-vicepreședintele AUR s-a dat exemplu pe sine când a cumpărat o mașină Dacia despre care a crezut că e făcută în România, însă s-a dovedit a fi fabricată în Turcia.

„Câți ar putea pleca în continuare dacă prețul la gaz și electricitate pe industrial e cel mai mare din Uniunea Europeană. Poate pleca și industria auto?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Pe termen lung e posibil să-și restrângă o parte a activității din România și să o mute în altă parte. De exemplu, Dacia a mutat o parte a producției în Turcia și Maroc. Eu de exemplu am luat o Dacie cu 7 locuri și credeam că e fabricată în România, dar apoi am văzut că e făcută în Turcia. Era mai bine dacă era făcută în România, că arăta mai bine. Mașinile Dacia Logan pe care le-am cumpărat am văzut că sunt mult mai bune. Am crezut că fac un gest de patriotism, dar am cumpărat o mașină din Turcia“, a mai spus la „Ce Se Întâmplă“, Marius Lulea.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Candidatul AUR la Primăria București. Marius Lulea: Nu renunțăm la el. Este propunerea noastră pentru următorii 8 ani / video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News