Ponta: Crin Antonescu nu intră în turul doi. Lumea să nu uite ce a făcut el. Dacă se supără, asta e. E bine să-i spui omului adevărul

Crin Antonescu consideră suspendat acordul încheiat cu partidele din coaliția de guvernare pentru susținerea sa la funcția de șef al statului, subliniind că aceasta nu înseamnă că nu mai are disponibilitatea de a candida, ci este nemulțumit de nehotărârea partidelor respective în ceea ce-l privește și de lipsa unei date clare pentru desfășurarea alegerilor.

Victor Ponta a sugerat că nu este nicio pierdere pentru că Antonescu n-ar intra în turul doi.

„Nu cred că Crin Antonescu intră în turul doi. El acum își rescrie istoria proprie, ceea ce e foarte rău. Crin Antonescu a rupt USL pentru Klaus Iohannis. Sper ca oamenii să nu uite acest aspect”, a zis Victor Ponta la Digi 24.

„Mesajul oamenilor la vot a fost următorul: vrem să avem un președinte care, spre deosebire de degajarea lui Iohannis, să fie implicat. Ce român a trăit zece ani fără niciun job?! De asemenea, românii nu mai vor pe cineva care să fie din 1990 în politică și care să fi lucrat numai la stat”, a mai zis Victor Ponta. El a spus că nu vorbește în numele PSD, ci în nume propriu.

„Eu cred că românii vor un altfel de președinte, iar dacă se supără, eu cred că e bine că se supără. Cred că e bine să-i spui omului adevărul, chiar dacă se supără pe tine.

Eu am lucrat și la stat și în privat. Mă deranjează când minte, treaba aia cu - Ponta ține cu privații că are contracte private-. Da, am avut contracte private. Sunt foarte mândru de faptul că nu am murit de foame. Ce era, să trăiesc din banii familiei?

Eu am acest discurs (n.r. suveranist) de mulți ani. Probabil că de asta mi-am păstrat niște relații cu niște oameni care o perioadă nu au fost populari pentru presa din România, cu oameni din Turcia, Ungaria, Croația, cu oamenii din zona care înțeleg că să te bați pentru interesul țării tale e lucrul cel mai normal.

Când am auzit că România joacă cu Ucraina și trebuie să țin cu Ucraina am zis că a luat-o lumea razna sau că e rău să muncești și vrei să-ți cumperi o mașină scumpă. Foarte bine că vrei să-ți cumperi o mașină scumpă.

E un gen de gândire neomarxisă cu care au nu am simpatizat niciodată”, a mai zis Victor Ponta.

