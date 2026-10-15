Pedepse mai dure pentru abuzurile sexuale asupra minorilor. Legea promulgată de președinte schimbă Codul penal

Imagine cu copii care stau pe telefoane. Foto: Pixabay

Din articol Comunicatul Comisiei speciale pentru combaterea traficului de persoane

Președintele României a promulgat legea care înăsprește pedepsele pentru infracțiunile privind materialele ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor și adaptează Codul penal la riscurile generate de noile tehnologii.

Președintele României a promulgat legea care modifică regulile din Codul penal privind materialele ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor, înăsprind pedepsele pentru mai multe fapte și adaptând legislația la noile riscuri din mediul online, inclusiv la utilizarea inteligenței artificiale.

Noile prevederi urmăresc să consolideze protecția copiilor, să permită intervenția autorităților încă din fazele incipiente ale unor conduite abuzive și să clarifice diferența dintre exploatarea sexuală și schimburile private, consensuale, între adolescenți apropiați ca vârstă. Printre principalele schimbări se numără sancțiuni mai severe pentru producerea și accesarea acestor materiale, reglementarea explicită a fenomenului de grooming și o abordare centrată pe protejarea victimelor.

Comunicatul Comisiei speciale pentru combaterea traficului de persoane

"Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru combaterea traficului de persoane salută promulgarea de către Președintele României a legii care aduce modificări și completări esențiale articolului 374 din Codul penal, privind operațiunile cu materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor.

Noua reglementare aduce schimbări esențiale, întărind protecția copiilor împotriva abuzurilor sexuale online, modernizând instrumentele de combatere a fenomenului și asigurând o aplicare mai coerentă și proporțională a legii.

Noua formă a art. 374 din Codul penal subliniază că materialele sexuale ce implică minori nu sunt simple materiale digitale (imagini sau înregistrări video), ci reprezintă expresia unor forme reale de abuz sexual asupra copiilor. Copilul-victimă este cel a cărui demnitate este afectată și care este supus unei victimizări continue prin păstrarea sau circulația materialului ce conține aceste imagini.

Astfel, sunt corectate deficiențele reglementării actuale, se clarifică raportul art. 374 cu alte infracțiuni, iar incriminarea este adaptată la noile forme de producere și circulație a materialelor, inclusiv la cele create cu ajutorul inteligenței artificiale.

Noua reglementare înlocuiește terminologia depășită de „pornografie infantilă” cu o formulare centrată pe victimă – „Operațiuni cu materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor” – și diferențiază pedepsele în funcție de gravitatea faptelor, majorându-le pentru cele mai grave conduite: producerea materialelor (închisoare de la 5 la 12 ani), promovarea și expunerea (închisoare de la 3 la 10 ani), precum și exploatarea minorilor în spectacole (închisoare de la 5 la 12 ani). Se introduce, de asemenea, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi.

În același timp, legea distinge mai clar între situațiile de exploatare sexuală și schimburile private și consensuale de materiale sexuale între adolescenți apropiați ca vârstă, oferind autorităților un instrument mai modern, mai clar și mai eficient. Reglementarea urmează direcția recomandărilor Comitetului de la Lanzarote, potrivit cărora materialele sexuale autogenerate de copii și schimburile voluntare, consensuale și private de materiale sexuale între copii (fără transmiterea acestora către alte persoane) nu trebuie tratate automat ca materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor, iar urmărirea penală a minorilor trebuie să rămână o soluție de ultimă instanță. Prioritatea trebuie să fie protecția, educația, prevenția și, după caz, măsurile de sprijin ori consiliere, nu reacția penală automată.

Totodată, este înăsprit regimul sancționator pentru vizionarea spectacolelor care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor (închisoare de la 2 la 7 ani), precum și pentru accesarea materialelor ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor (închisoare de la 1 la 5 ani).

Solicitarea adresată minorului („grooming-ul”) este reglementată expres, clarificată și extinsă, acoperindu-se și situațiile în care solicitarea cu caracter abuziv, manipulator, coercitiv sau exploatator este formulată de un minor. Textul permite intervenția penală încă din etapa în care făptuitorul cere minorului să realizeze sau să transmită asemenea materiale, chiar dacă materialul nu ajunge să fie efectiv produs ori transmis. Pedeapsa este recalibrată la 3-10 ani și este introdusă obligativitatea aplicării pedepsei complementare.

Sunt introduse clauze de agravare, prin majorarea cu o treime a limitelor speciale ale pedepsei. Noua reglementare pune accent pe consolidarea protecției minorilor aflați în situații de dependență sau vulnerabilitate ori expuși în mod repetat unor autori cu antecedente relevante.

Noua reglementare merge mai departe decât pedepsirea imaginilor. Textul extinde intervenția penală și asupra activităților de pregătire organizată, acoperind programe informatice, manuale, ghiduri, instrucțiuni ori materiale concepute sau adaptate pentru comiterea faptelor, precum și mecanismele digitale folosite în acest scop.

Comisia specială comună rămâne angajată în monitorizarea aplicării acestor dispoziții și în continuarea eforturilor pentru consolidarea protecției minorilor împotriva tuturor formelor de abuz și exploatare", se arată în comunicat.