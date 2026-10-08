Pe cine ar vrea alegătorii în locul lui Dominic Fritz la Primăria Timișoara

Fritz

Mandatul lui Dominic Fritz la Primăria Timișoara s-a încheiat ca efect al legii promulgate în domeniul integrității.

Legea ANI, aferentă unui jalon de 770 de milioane de euro din PNRR, a fost promulgată de președintele Nicușor Dan pe 28 august. Actul normativ include un amendament care prevede pierderea mandatelor pentru persoanele în cazul cărora conflictul de interese sau incompatibilitatea au fost confirmate printr-o decizie definitivă.

Printre aleșii vizați se numără Dominic Fritz, primarul Timișoarei, aflat la al doilea mandat. În iunie, acesta a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI).

Cine intră în cursă pentru Primăria Timișoara?

Ruben Lațcău a preluat efectiv conducerea administrației timișorene după ce Dominic Fritz și-a pierdut mandatul. Acesta încă nu știe dacă va candida.

Sondaj DC News: Ovidiu Szime, pe primul loc

Ovidiu Szime ocupă primul loc într-un sondaj făcut printre cititorii DC News. L-au votat 49%. Rezultatul său este de aproape trei ori mai mare decât cel înregistrat de Nicolae Robu, acesta din urmă având 17%.

O treime dintre voturi sunt pentru „Alt candidat”

Opțiunea „Alt candidat” a strâns 34% din total. Aproximativ unul din trei voturi a mers către această variantă.

Datele arată că Ovidiu Szime conduce între variantele nominalizate în sondaj, însă există și o pondere consistentă a voturilor exprimate în favoarea unei alte persoane.

Ovidiu Szime, președintele Partidului România Puternică, își propune o schimbare de direcție în administrația municipiului Timișoara, cu accent pe transparență, profesionalizarea aparatului administrativ, modernizarea infrastructurii și o planificare urbană care să depășească logica proiectelor de la un mandat la altul.

Programul său pentru Primăria Timișoara pornește de la ideea că orașul are nevoie de o administrație mai eficientă, mai puțin politizată și mai atentă la modul în care sunt cheltuiți banii publici.

Ovidiu Szime este fost lider al organizației locale AUR. A demisionat din partid în februarie 2024, criticând modul în care funcționa formațiunea. Ulterior, a condus organizația Timiș a Partidului România Puternică și a candidat, în 2024, la președinția Consiliului Județean Timiș. În octombrie 2024, a trecut la PNL, împreună cu membri ai organizației. Apoi a devenit președintele organizației Partidul România Puternică Timiș.

Nicolae Robu este fostul primar al Timișoarei, funcție pe care a ocupat-o timp de două mandate, între 2012 și 2020, din partea PNL. În 2024, pe atunci candidat din partea PNL-PSD, a pierdut în fața lui Dominic Fritz.

Când vom afla cine intră oficial în cursa electorală vom face alt sondaj.

Motivarea ÎCCJ în cazul în cazul Dominic Fritz

Motivarea deciziei definitive a Înaltei Curți în dosarul de conflict de interese al lui Dominic Fritz arată că liderul USR a acționat „conștient și deliberat” atunci când a semnat acel document administrativ care putea aduce beneficii unei persoane care îi finanțase campania electorală. Detalii din motivare găsiți aici.

