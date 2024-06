Parcurs ”fabulos” al ”tricolorilor” la EURO 2024. Edward Iordănescu: A fost Generația de Suflet a mea, acum este a tuturor românilor

”Tricolorii” lui Edward Iordănescu au reușit să facă istorie pentru fotbalul românesc, după ce s-au calificat în optimile de finală ale EURO 2024, câștigând Grupa E, după egalul obținut în meciul cu Slovenia, scor 1-1, în fața a zeci de mii de fani români, care au cântat imnul și în timpul jocului, nu doar când a fost momentul intonării imnului.

În cadrul conferinței de presă de după acest meci, tehnicianul a ținut să sublinieze că echipa națională nu mai este ”Generația de Suflet” doar a sa, așa cum a numit-o la începutul Campionatului European, ci este a tuturor românilor, care și-au manifestat susținerea într-un mod în care în urmă cu câtva luni mai nimeni poate că nu se aștepta.

”Viața echipei naționale va merge înainte și după EURO. Și, nu știu dacă greșesc, e doar un sentiment personal, dar doresc să mi-l exprim. Cred că niciodată în istoria echipei naționale, echipa națională nu s-a bucurat de atâta susținere cum s-a bucurat acum. Probabil nici Generația de Aur, cum ne place să o numim, dar da, acești băieți merită, în primul rând pentru ce reprezintă ei ca oameni, după care ca sportivi. Și da, am pus în joc tot timpul, tot ce am avut, nu am cedat. Au fost patru jocuri în acest an în care am fost conduși și am revenit. Am refuzat să pierdem, am dat totul.

Azi (n.r. miercuri) nu ne-a căzut bine să plecăm de la 1-0, cu toate că noi am avut primele ocazii importante. Dar s-a întâmplat și am revenit. Eu sunt mândru de ei și mergem mai departe”, a declarat Edward Iordănescu în conferința de presă de după meciul cu Slovacia,încheiat la egalitate, scor 1-1, adăugând că ”tricolorii” au scris istorie, după calificarea în optimile de finală ale EURO 2024 de pe primul loc în grupă, după ce și preliminariile au fost câștigate tot de pe prima poziție.

”Tricolorii” lui Niță, Rațiu și Hagi, ”o generație fantastică”

”E Generația de Suflet, așa am numit-o. În prima parte a fost Generația de Suflet a mea, acum este a tuturor românilor. Este o generație fantastică și sunt sigur că acești băieți vor inspira multe generații de acum înainte. Îmi doresc foarte mult să mergem înainte, pentru că așa mai putem crea emoție și mai mare și, bine-înțeles, emulație.

Și vă mai spun un lucru, tot personal. Presiunea turneului este fantastică, dorința este mare și își dorești să ieși bine, să produci rezultate.

Dar pentru mine, dar și pentru grup, cea mai mare presiune a venit tot din dorința de a mulțumi și răsplăti suporterii pentru tot ce au făcut pentru noi”, a mai spus Iordănescu, subliniind că parcursul ”tricolorilor” până acum a fost unul ”fabulos”.

Întrebat de un jurnalist străin despre încărcătura care a existat înaintea meciului cu Slovacia, pe care unele voci l-au dat ca ”blat”, Edward Iordănescu a reacționat și a afirmat că ”este rușinos”.

”Sunt unii oamenii care trebuie să-și prezinte scuzele în fața noastră pentru poziția pe care au luat-o înaintea meciului. Cred că a fost clar, echipele au dat tot ce au avut mai bun timp de 80 de minute, apoi, sigur, fiecare și-a văzut interesul.

Unii au vorbit înainte de meci, au atacat echipele, jucătorii, demnitatea noastră. Este rușinos. Ar fi trebuit să aștepte să vadă. A fost rușinos. Nu a fost plăcut.

Ei au aruncat cu gunoi în noi, nu doar în noi, în echipă, ci și în fanii noștri și în toată lumea. Am arătat că avem caracter. România a avut mereu caracter. Dacă ar fi fost să pierdem și să plecăm acasă, am fi plecat acasă cu capul sus”, a mai spus tehnicianul.

Iordănescu: Se hrănesc cu asta

Cum numele ”tricolorilor” au fost strigate prin țară, unde s-au putut vedea meciurile în public, întrebat dacă va folosi aceste imagini, care deja circulă pe social media, pentru motivarea echipei naționale, Iordănescu a afirmat că deja a făcut acest lucru, punctând însă că a făcut-o cu moderație.

”Cu sinceritate că spun că am folosit asta, dar foarte echilibrat și discret. Foarte atenți. De ce? Pentru că spre deosebire de 1994, tehnologia a avansat foarte mult, băieții se uită, aproape în fiecare oră pe tot ce se întâmplă în țară, pe bucuria suporterilor. Înainte de meci se uitau să vadă ce se întâmplă la Frankfurt, dacă au venit fanii, dacă vor fi în număr mare, dacă îi vor susține. Se hrănesc cu asta. Dacă nu suntem atenți, riscăm să îi copleșim”, a conchis tehnicianul Edward Iordănescu.

În optimile de finală ale EURO 2024, România va juca împotriva Olandei, pe 2 iulie, ora 19:00, la Munchen. Primele meciuri din faza ”optimilor” vor avea loc pe 29 iulie, Elveția - Italia (ora 19:00) și Germania - Danemarca (ora 22:00).

