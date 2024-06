Cine ar putea fi adversara României în optimile de finală de la EURO 2024. Reuters evidențiază atmosfera de senzație făcută de fanii români la Slovacia - România / Video

Golurile au fost reușite de Ondrej Duda pentru Slovacia, în minutul 25, și Răzvan Marin pentru România, în minutul 37, din penalty. Astfel, România se califică în optimi, de pe primul loc al Grupei E, urmată de Belgia și Slovacia. Ucraina părăsește competiția. "Cu atitudine și tupeu, așa vă vrem mereu", au scris suporterii români pe un banner, arătându-și bucuria în urma acestui rezultat încântător! Vezi detalii aici!

Totodată, înaintea partidei, fanii naționalei României au devenit o ”mare galbenă”, ce a inundat străzile din Frankfurt, Germania, locul unde s-a jucat meciul decisiv contra Slovaciei. Vezi imagini de senzație aici!

Reuters a remarcat atmosfera excepțională făcută de fanii români. Valul de entuziasm din tribunele stadionului Deutsche Bank Park din Frankfurt a fost consemnat astfel, în momente cheie ale meciului:

”Răzvan Marin nu a ratat lovitura de la 11 metri, trimițând mingea în vinclu și declanșând o explozie de bucurie printre fanii români din stadion, care păreau să fie de patru ori mai mulți decât cei slovaci.

Fanii români au cântat neîntrerupt pe tot parcursul reprizei a doua, oprindu-se doar pentru scurt timp, în momentul în care un fulger a lovit în apropierea stadionului, urmat de un tunet puternic, pe care nici măcar ei nu l-au putut acoperi”, notează sursa citată.

