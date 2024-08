Palmares impresionant pentru Djokovic: Aurul mult așteptat. Cea mai mare realizare sportivă a mea

Sârbul Novak Djokovic, fost lider mondial, cu un palmares impresionant, greu de egalat, a câștigat la Paris prima sa medalie de aur la Jocurile Olimpice, aceasta fiind singura care îi lipsea și despre care spune că este ”cea mai mare realizare sportivă” a sa, notează Agerpres, citând presa internațională.

”Aurul mult așteptat. Am ajuns la aceste Jocuri fără trofeu și eram accidentat. Mulți au pus la îndoială calitatea jocului meu. Nu de multe ori am fost considerat favorit, însă am crezut în secret în victorie. știam că este poate ultima mea șansă de a câștiga aurul.

Fără falsă modestie, aceasta este cea mai mare realizare sportivă a mea și port cu mândrie această medalie de aur pentru Serbia", a declarat Novak Djokovic de la balconul Palatului prezidențial din Belgrad.

Djokovic: Cea mai incredibilă emoție care există

Novak Djokovic (37 de ani, locul 2 ATP) a câștigat finala turneului olimpic în fața ibericului Carlos Alcaraz (21 de ani, locul 3 ATP), acesta fiind al șaptelea meci direct dintre cei doi sportivi și care până la momentul Jocurilor Olimpice și-au împărțit victoriile. Cea mai recentă a lui Djokovic era în semifinalele Turneului Campionilor, în timp ce Alcaraz s-a impus în finala Wimbledon 2024.

A golden homecoming. KOD KUĆE JE NAJLEPŠE ????????❤️???? pic.twitter.com/8KPvRbcDT4 — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 12, 2024

”Nu cred că vă dați seama de puterea și motivația pe care le transmiteți fiecăruia dintre noi atunci când ieșim și stăm în fața voastră pe acest balcon. Pentru un sportiv sârb, este cea mai incredibilă emoție care există. Încă o dată, mulțumesc. Trăiască Serbia!”, le-a transmis celor prezenți la Belgrad.

Palmaresul de neegalat al lui Novak Djokovic

”Nole” este deținătorul recordului de trofee de Grand Slam, 24 de titluri, la egalitate cu australianca Margaret Court, record stabilit în 1973.

Cel mai în vârstă campion olimpic, la masculin, Novak Djokovic se află într-o postură greu de atins în următorii ani, având în vedere urmăritori săi fie sunt în afara formei sportive care i-a consacrat (Rafael Nadal, cu 22 de titluri majore, din care 14 la Roland Garos), fie sunt ieșiți din activitatea sportivă (Roger Federer, cu 20 de titluri de Grand Slam).

Astfel, sârbul în vârstă de 37 de ani, împliniți în 25 mai, are 428 de săptămâni pe locul 1 (cele mai multe din istorie), încheind sezonul pe prima poziție de opt ori, timp în care a cucerit:

- medalie olimpică de aur

- 10 titluri la Australian Open

- 3 titluri la Roland-Garros

- 7 titluri la Wimbledon

- 4 titluri la US Open

- 7 titluri la Turneul Campionilor.

- are două Career Golden Masters (40 de titluri, cele mai multe)

- a câștigat Cupa Davis cu reprezentativa Serbiei.

Serbia va construi Muzeul Novak Djokovic

Novak Djokovic este un idol în Serbia, dar și la Monaco, unde își are stabilită reședința. Iar succesul pe care îl are sportivul l-a determinat pe președintele sârb, Aleksandar Vucic, să anunțe construirea unui muzeu dedicat jucătorului care a scris istorie în tenis.

”Tocmai am avut primele discuții privind construcția Muzeului Novak Djokovic, care va fi o nouă atracție pentru oraș.Mallorca are un muzeu Rafael Nadal.

Vom avea grijă să arătăm ce a făcut Djokovic pentru țara noastră, atrăgând în același timp turiști. Novak este mai mare decât Nadal”, a spus președintele sârb, citat de Agerpres, și care speră că muzeul se va deschide în 2027.

