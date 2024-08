Rafael Nadal, forfait la US Open, turneu câștigat de patru ori. Când va reveni în circuit

Ibericul Rafael Nadal, fost lider mondial al tenisului mascului, și-a anunțat neprezentarea la cel de-al patrulea turneu de Grand Slam al anului, US Open, pe care l-a câștigat de 4 ori în cariera sa (2010, 2013, 2017 și 2019). Turneul de la Flushing Meadows va avea loc în perioada 26 august - 8 septembrie.

”Bună tuturor, scriu astăzi pentru a vă anunța că am decis să nu concurez la ediția din acest an a US Open, un loc în care am amintiri uimitoare. Îmi vor lipsi acele sesiuni nocturne electrizante și speciale din New York, de pe Ashe (n.r. arena principală de la Flushing Meadows), dra nu cred că aș fi în stare să dau 100% de data asta”, a scris Rafael Nadal pe platforma X, unde a ținut să le mulțumească fanilor americani, ”îmi va fi dor de voi toți și ne vom vedea altă dată”.

De altfel, ibericul a precizat că următorul eveniment la care va fi prezent este Laver Cup de la Berlin, fără a indica dacă după acest eveniment își va continua cariera, în contextul în care problema retragerii sale se pune de mai multe luni.

Amintim că Laver Cup va avea loc în perioada 20-22 septembrie, acest eveniment fiind creat în 2017 la inițiativa lui Roger Federer și la care deținătorul a 20 de titluri majore a disputat ultimul meci din cariera sa, la dublu cu Rafael Nadal, în 2022.

Rafael Nadal, la Jocurile Olimpice

Sportivul în vârstă de 38 de ani a participat la Jocurile Olimpice, unde a evoluat atât pe tabloul de simplu, cât și pe cel de dublu, făcând pereche cu tânărul Carlos Alcaraz (21 de ani).

La simplu, în turul al doilea, Nadal, locul 159 ATP, s-a reîntâlnit, pentru a 60-a oară, cu rivalul său de ”cursă lungă”, Novak Djokovic, principalul favorit, care l-a învins fără drept la apel, scor 6-1, 6-4

În urma acestui rezultat, Djokovici (37 ani), în premieră campion olimpic, conduce cu 31-29 în meciurile directe.

Înainte de meciul de la Paris, cea mai recentă confruntare a fost în 2022, în sferturile de finală de la Roland Garros, unde Nadal a câștigat în patru seturi, 6-3, 4-6, 6-2, 7-6 (4). Primul meci direct dintre Nadal și Djokovic a avut loc în finala turneului de la Londra, în iunie 2008, ibericul impunându-se în două seturi, scor 7-6, 7-5.

”În fiecare zi, eh? În fiecare zi vreți să mă retrag. Asta vă preocupă pe voi? Încerc să dau tot ce am mai bun în fiecare zi și încerc să privesc spre viitor. Când se vor termina Jocurile Olimpice, voi lua deciziile necesare.

O să mă bazez mai ales pe dorința și sentimentele pe care le am. Astăzi (n.r. 29 iulie), nu știu. Am suferit multe accidentări în ultimii doi ani, așa că dacă voi simți că nu sunt suficient de competitiv pentru a continua sau nu sunt suficient de pregătit din punct de vedere fizic, vă voi spune. Nu mă gândesc la retragere în fiecare zi”, a declarat Rafael Nadal, după meciul pierdut în fața lui Djokovic, întrebat fiind când se va retrage, potrivit L'Equipe.

La dublu, Nadal și Alcaraz au pierdut în turul al treilea,în fața americanilor Arthur Krajicek/Rajeev Ram, scor 6-2,6-4.

Rafael Nadal a fost de două ori campion olimpic în cariera sa, prima oară la simplu, în anul 2008 la Beijing, iar apoi la dublu, în 2016 la Rio de Janeiro, alături de compatriotul său Marc Lopez.

Cei doi i-au învins în finala olimpică de la Rio pe românii Florin Mergea și Horia Tecău (6-2, 3-6, 6-4).

Nadal, ”măcinat” de accidentări

Accidentat la Australian Open în ianuarie 2023, dublul campion de la Melbourne (2009 și 2022), a stat departe de terenurile de tenis timp de un an şi de atunci nu a mai reuşit să revină la nivelul anterior din cauza unei succesiuni de probleme fizice şi forfait-uri.

În urma acestei pauze, fostul lider a ieșit din clasamentul ATP, ca apoi să urce încet în ierarhia mondială, până pe locul 159 ATP, pe care îl ocupă în cel mai recent clasament.

După eliminarea sa în primul tur de la Roland Garros, în iunie, de către germanul Alexander Zverev, campionul iberic a menţionat totuşi o posibilă ultimă apariţie în 2025 la turneul său favorit, pe care l-a câștigat de 14 ori, motiv pentru care a fost numit ”Regele Zgurii”, prima dată în 2005, iar cel mai recentă ”încoronare” în 2022.



"Evident că dacă simt că nu mai sunt competitiv şi că nu am capacitatea de a redeveni competitiv, voi lua decizia să mă opresc", a asigurat ulterior Rafael Nadal, scrie Agerpres.

