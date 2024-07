O mențiune străveche despre Iisus Hristos a fost găsită pe o amuletă de argint din Bulgaria / foto în articol

Arheologii au descoperit o amuletă despre care se crede că este cea mai veche relicvă creștină găsită în Bulgaria și care conține prima referință cunoscută a lui Hristos în regiune, scrie Heritage Daily.

Amuleta este reprezentată de o bucată mică de argint care datează de la sfârșitul secolului al II-lea până la începutul secolului al III-lea d.Hr. A fost dezgropată în Rezervația Arheologică Națională Deultum-Debelt, o necropolă asociată cu colonia romană Deultum.

Deultum a fost fondat ca un emporiu (n.r. târg) al coloniei Apollonia Pontica în secolul al VII-lea î.Hr. și a servit ca un important centru comercial între traci și greci. Este situat în apropierea satului modern Debelt, la vărsarea râului Sredetska reka, pe coasta de vest a lacului Mandrensko.

În secolul I d.Hr., Deultum a fost anexat de Imperiul Roman și redenumit Colonia Flavia Pacis Deultensium, servind drept colonie pentru veteranii Legiunii a VIII-a Augusta.

Amuleta de argint a fost găsită rulată într-o necropolă, care, la o inspecție mai atentă, s-a descoperit că conține semnul crucii și referințe înscrise în limba greacă.

Inscripția menționează arhanghelii Mihail și Gavriil și „Păzitorul” – Hristos. „Gardianul” este scris ca +ΡЄICTOC, cu prima literă a numelui lui Hristos, X, rotită 45 de grade pentru a forma o cruce.

Potrivit cercetătorilor, cuvântul „Gardian” se referă la rolul lui Hristos și la scopul general al amuletei care este menită să ofere protecție. Creștinii timpurii și-au ascuns adesea credința de teamă să nu fie persecutați, așa că amuleta a fost probabil îngropată în secret, foaia de argint fiind rulată pentru a semăna cu un lingou.

„Inscripțiile vizibile publicului rareori dezvăluiau în mod deschis loialitatea religioasă a primilor creștini. Ei au folosit adesea simboluri inofensive, cum ar fi păsările sau peștii, sau expresii voalate precum „Dumnezeu”, care nu atrageau suspiciuni.”, a spus Dr. Nikolay Sharankov de la Universitatea din Sofia.

Creștinismul s-a extins în peninsula Balcanică și pe teritoriul României în mai multe etape, începând din perioada apostolică și continuând de-a lungul secolelor următoare.

Creștinismul a început să se răspândească în peninsula Balcanică încă din primul secol d.Hr., prin activitatea apostolilor și a discipolilor acestora. Apostolul Pavel a avut un rol semnificativ în această răspândire, efectuând mai multe călătorii misionare în regiune. În special, scrisorile apostolului Pavel către comunitățile din Filipi, Tesalonic și Corint atestă prezența timpurie a creștinilor în aceste zone.

Există mai multe dovezi istorice despre existența lui Iisus Hristos, provenind din surse atât creștine, cât și necreștine. Aceste dovezi nu confirmă toate detaliile narativei biblice, dar sprijină existența unui predicator numit Iisus care a trăit în Palestina în secolul I și a avut un impact semnificativ asupra oamenilor din acea perioadă.

