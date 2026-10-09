Nicu Ștefănuță a fost ales copreședinte al grupului Verzilor din Parlamentul European

Sursa Foto: @Nicu Stefanuta Facebook

O victorie construită prin încredere, cu ambiția de a apropia politica socială verde de nevoile oamenilor și de a consolida sprijinul pentru Verzi la alegerile europene din 2029.

Europarlamentarul român Nicu Ștefănuță a fost ales copreședinte al grupului Verzilor/Alianței Libere Europene din Parlamentul European, funcție pe care o va exercita alături de eurodeputata germană Terry Reintke. Noul mandat mandat vizează consolidarea politicii social-verzi, apropierea priorităților europene de problemele cotidiene ale cetățenilor și pregătirea pentru alegerile europarlamentare din 2029, potrivit unui comunicat oficial.

"Nicu Ștefănuță a fost ales copreședinte al grupului Verzilor/Alianței Libere Europene din Parlamentul European. Europarlamentarul român, care deține și funcția de vicepreședinte al Parlamentului European, va conduce grupul împreună cu europarlamentara germană Terry Reintke.

Ștefănuță a câștigat într-o competiție cu europarlamentarele Sara Matthieu, din Belgia, și Isabella Lövin, din Suedia, două țări cu o tradiție politică verde consolidată și cu experiență de participare a partidelor verzi la guvernare. Ales în Parlamentul European ca independent, el a candidat fără sprijinul unui partid verde național cu o infrastructură comparabilă.

O victorie construită prin dialog

În spatele rezultatului se află un proces de construire a încrederii: discuții cu colegii, ascultarea priorităților acestora și formularea unei direcții politice în care perspectivele diferitelor delegații să se regăsească.

Într-o alegere internă, candidații sunt evaluați de oameni care cunosc direct exigențele mandatului european. Dincolo de platformă, contează capacitatea de a negocia, de a construi acorduri și de a reprezenta întregul grup. Alegerea lui Ștefănuță exprimă încrederea colegilor în capacitatea sa de a îndeplini această responsabilitate.

Victoria are și o semnificație pentru reprezentarea Europei de Est. Experiența de a construi sprijin pentru politica socială-verde într-o țară unde aceasta dispune de puține structuri consolidate devine o resursă pentru conducerea unui grup european.

Politica socială-verde, mai aproape de viața oamenilor

Ambiția politică a lui Nicu Ștefănuță este ca Verzii să conecteze mai clar obiectivele europene cu preocupările cotidiene ale cetățenilor: costul vieții, accesul la locuințe, sănătatea, educația și perspectivele tinerilor.

Această abordare presupune explicarea tranziției ecologice prin beneficiile concrete pe care trebuie să le aducă: facturi suportabile, aer mai curat, transport accesibil și locuri de muncă de viitor. Credibilitatea politicii verzi depinde de capacitatea sa de a răspunde nesiguranței economice și de a distribui echitabil costurile schimbării.

În fața ascensiunii extremei drepte, direcția propusă de Ștefănuță pune accent pe recâștigarea încrederii oamenilor prin soluții relevante pentru viața lor și prin apărarea drepturilor și libertăților democratice.

Ambiția pentru alegerile europene din 2029

Mandatul are și o miză electorală: pregătirea Verzilor pentru alegerile europarlamentare din 2029. Ambiția lui Nicu Ștefănuță este de a extinde sprijinul pentru politica socială verde, inclusiv în Europa de Est, și de a ajunge la oameni care astăzi nu se simt reprezentați de aceasta.

Pentru a câștiga această încredere, Verzii trebuie să demonstreze că pot răspunde atât crizei climatice, cât și presiunilor din viața de zi cu zi. Rezultatul din 2029 se construiește prin munca politică de acum: prezență în comunități, dialog dincolo de electoratul tradițional și soluții ale căror efecte oamenii le pot simți.

Noul mandat presupune transformarea încrederii primite într-o capacitate comună de acțiune: coordonarea priorităților grupului, construirea de alianțe în Parlamentul European și obținerea unor rezultate pe care cetățenii să le poată recunoaște în propria viață", potrivit unui comunicat oficial.