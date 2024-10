Monica Niculescu și Cristina Bucșa, în sferturile de finală de la WTA 250 Osaka

Citește și: Motivul pentru care David Popovici nu vrea să mai conducă mașinile primite de la Ion Țiriac

Monica Niculescu și Cristina Bucșa (Spania) s-au calificat, miercuri, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 267.080 de dolari, după o victorie cu 6-4, 6-4 în faţa cuplului Timea Babos (Ungaria)/Harriet Dart (Marea Britanie).



Favoritele numărul patru au obţinut victoria după o oră și 23 de minute.



Niculescu și jucătoarea născută la Chișinău, dar care reprezintă Spania, și-au asigurat un cec de 2.470 de euro și 54 de puncte WTA la dublu, urmând să joace în sferturi contra cuplului Marie Bouzkova (Cehia)/Camila Osorio (Columbia).



Niculescu și Bucșa au câștigat împreună un titlu WTA anul acesta, la Strasbourg, scrie Agerpres.

Ana Bogdan, în optimile de finală de la Osaka

Ana Bogdan (31 de ani, locul 111 WTA) s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka, după ce a învins-o, marţi, pe rusoaica Veronika Kudermetova, cu 6-2, 6-2.

Ana Bogdan, venită din calificări, a avut nevoie de 77 de minute de joc pentru a obține victoria cu numărul 4 în fața rusoaicei de 27 de ani, aflată pe locul 63 WTA.

Ana Bogdan și-a asigurat un cec de 4.040 de dolari și 48 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe cehoaica Marie Bouzkova (26 ani, 43 WTA), meciul urmând să se dispute în noaptea de miercuri spre joi.



Ana Bogdan are 2-0 în meciurile directe, după ce s-a impus cu 6-4, 6-2 în 2018, în primul tur la US Open, și cu 6-3, 6-1 în 2019, în ultimul tur al calificărilor la Wimbledon.

Aryna Sabalenka, victorioasă la Wuhan, la mai puțin de 70 de puncte în urma liderului mondial

Bielorusa Aryna Sabalenka a câștigat turneul WTA 1.000 de la Wuhan, după ce s-a impus în fața chinezoicei Qinwen Zheng, scor 6-3, 5-7, 6-3. În urma victoriei în fața campioanei olimpice de la Paris, Sabalenka s-a apropiat ”periculos” de liderul mondial, Iga Swiatek, la numai 69 de puncte.

Trebuie menționat faptul că poloneza va avea de apărat punctele obținute în Turneul Campioanelor, astfel că finalul sezonului o poate readuce pe Sabalenka pe primul loc în clasamentul WTA, poziție pe care a mai atins-o în 11 septembrie 2023.

În acest an, Sabalenka a câștigat patru trofee, din care două de Grand Slam, Australian Open și US Open, din cele trei pe care le are în carieră.

Cealaltă ocupantă a podiumului tenisului feminin, Coco Gauff, care a făcut rocada cu Jessica Pegula, se află la aproape 4.000 de puncte de Sabalenka.

De remarcat și revenirea braziliencei Beatriz Haddad Maia în top 10, ea egalându-și astfel cea mai bună clasare din carieră. Citește articolul complet aici.

