Mircea Badea, acționar la DC News?! „Eu cred că sunt o țintă a acestui site”

În acest context, Mircea Badea a reacționat la Antena 3 CNN.

„Nu mai pot cu DC News! Eu cred că sunt o țintă a DC News. Nu există o zi de la Dumnezeu să nu se deschidă DC News cu o știre despre mine sau despre mama. Am zis și eu câteva fraze când am fost la Bookfest, când a lansat mama o carte și Bogdan Chirieac a făcut știre din cuvântarea mea. Ia uitați! Mai este încă o știre despre mine! Am senzația că sunt autor la DC News”, a zis, amuzat, Mircea Badea.

„Domnule Chirieac... la câtă reclamă face Mircea Badea la site-ul DC News... cred că ar trebui...”, a zis Mihai Gâdea, moment în care Dragoș Boța a zis: „Să fie acționar la DC News!”

„Da... dați-i 50%...”, a continuat Mihai Gâdea.

Profesoara Mariana Badea a lansat, în cadrul ediției din acest an a târgului Bookfest, volumul „Bumerangul cuvintelor — Studiu de manele lingvistice”. Publicată la Editura pentru Artă și Literatură, Colecția Violet, „Cartea Bumerangul cuvintelor nu este nicidecum una exclusiv «didactică»”, potrivit prefeței semnate de Odilia Roșianu.

„Cu umor șăgalnic, cu ironie (chiar mușcătoare, câteodată), dar și cu tristețe de multe ori, autoarea ne pune, de fapt, în fața ochilor un roman polițist, unde întrebarea ce răsare nerăbdătoare în mintea cititorului, la orice sfârșit de capitol, este: «Care va fi următorul criminal?». De fiecare dată avem de-a face cu o înlănțuire de cuvinte și expresii «blajine», atacate și, în final, omorâte de «stricătorii de limbă», printr-o «falsificare intelectuală», prin «surogate lingvistice», în timpul unor «concursuri de agramați», pe parcursul cărora toți se luptă pentru ca să ocupe locul I pe acest podium dizgrațios”.

