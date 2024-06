Mama lui Mircea Badea, prof. Mariana Badea, a impresionat personalul unui restaurant. Fosta ei elevă dezvăluie cum au reacționat angajații localului

Florentina Lăpăduș a împărtășit poveștile sale în cadrul solemn al lansării cărții Bumerangul cuvintelor — Studiu de manele lingvistice. Discursul ei a evocat zilele adolescentine, subliniind nu numai rolul academic al marelui mentor, ci și influența sa profundă asupra formării personale și emoționale a generației de elevi.

"Eu sunt eleva doamnei profesoare, sunt din prima generație a dumneaei. Mi-a fost atât profesoară de limba română, cât și dirigintă. Am fost printre cei norocoși, iar în momentul în care dumneaei m-a invitat la acest eveniment, m-am întors un pic în timp, acum vreo 32 de ani, la Colegiul Economic «Nicolae Kretzulescu». Noi avusesem o altă doamnă dirigintă și alt profesor la limba și literatura română. Am început clasa a X-a și doamna profesoară a intrat în clasă și ne-a spus că ne-a preluat, că va fi diriginta noastră și că noi vom fi învingători", a mărturisit Florentina Lăpăduș.

"A avut atâta încredere în noi, ne-a proiectat drept învingători și asta am și fost pe parcursul celor 3 ani în care ne-a fost dirigintă, dovadă că rezultatele de la bacalaureat au fost extraordinare. Nu au fost niște rezultate onorabile, au fost extraordinare. Clasa noastră a fost prima din anul respectiv. Chiar în clasa noastră a fost și șeful promoției din anul respectiv.

Noi am învățat doar din ce ne preda doamna profesoară. Am învățat folosind o carte pe care dumneaei ne-a dăruit-o la vremea respectivă și, fără alte ore suplimentare sau meditații, am reușit să obținem rezultate excepționale la examenul de bacalaureat. Mi-aduc aminte cu plăcere de orele de limba română, în care efectiv ne-a învățat să iubim limba română. Aveam colegi din alte clase care veneau și ne solicitau caietele ca să copieze lecțiile", a mai spus aceasta.

"N-am simțit niciodată presiunea de a învăța limba română și, totuși, chiar asta s-a întâmplat. Chiar fără să existe acest trebuie, noi am și citit, am și învățat poezii, într-un cuvânt am învățat limba română, am învățat să vorbim corect gramatical. Îmi aduc aminte de exercițiile în care dumneaei ne spunea să urmărim emisiuni TV și să notăm expresii care nu sunt folosite corect. Și acum, după 32 de ani, îmi aduc aminte de expresii de genul «se merită» sau «am luat la cunoștință» ori «servici». Din păcate, expresiile sunt folosite și acum", a mai spus economista Florentina Lăpăduș.

"Am mai învățat multe alte lucruri de la doamna profesoară, inclusiv dactilografie și stenografie. Acum, aceste lucruri nu se mai folosesc, nu mai e nevoie de aceste abilități pe care noi le-am învățat. Deși la vremea respectivă nu existau mașini de scris suficiente pentru toți elevii, doamna profesoară ne-a învățat să ne facem tastaturi, utilizând carton și burete și puteam exersa acasă", a mai spus Florentina Lăpăduș.

"Pe lângă partea aceasta didactică, noi am perceput-o pe Mariana Badea drept un profesor extraordinar. Era calmă, nu cred că am văzut-o vreodată pe doamna profesoară nervoasă, ci din contră, fără să pună presiune a știut cum să ne direcționeze pe fiecare dintre noi astfel încât să fim învingători, să fim mândri de ceea ce suntem.

În afară de toate aceste activități, s-a ocupat, cumva, și de partea emoțională a noastră. Pe vremea aceea, imediat după Revoluție, nimeni nu era interesat să te întrebe cum te simți, dacă ți-a plăcut astăzi, cum ești. Totul era despre a învăța, despre a înmagazina informații. Dumneaei, însă, a știut tot timpul și a spus că elevii nu trebuie să fie doar ascultați sau doar să li se predea, ci că trebuie să aibă și momente de relaxare", a mai spus aceasta.

"Împreună cu doamna am organizat foarte multe baluri sau festivaluri, iar la vremea aceea, în anii '92-'95, cred că era o premieră. Am învățat multe lucruri de acolo, cum să ne organizăm, împărțirea de rol, cum să lucrăm în echipă, cum să ținem un discurs, cum să vorbim. Și toate aceste lucruri ne-au ajutat în viață pe toți. Deci nu doar partea aceasta de didactică a fost preocuparea dumneaei, ci și partea emoțională, partea umană, să zic așa", a spus Florentina Lăpăduș.

"Ne-a învățat să lucrăm în echipă, ne-a învățat să fim prieteni între noi, dovadă că și acum ne întâlnim. Chiar am avut o întâlnire cu doamna dirigintă acum vreo două luni. Ne-am întâlnit în jurul orei șase, noi credeam că undeva la opt se termină întâlnirea și se făcuse ora 23 și noi eram în continuare în restaurant și povesteam.

Ce mi se pare extraordinar și aș vrea să vă zic este faptul că persoanele care lucrau în restaurant erau în jurul nostru și ascultau poveștile noastre, iar unii dintre ei nici măcar nu aveau vârsta pe care noi o avem de la terminarea liceului. Au fost foarte impresionați de dragostea pe care ne-o purta. Întotdeauna a avut această dragoste pentru copii și tot ce a făcut a fost pentru elevi, pentru copii. Eu mi-aș dori ca și copilul meu să aibă o parte de asemenea profesori. Cred că o urare potrivită pentru copiii din ziua de astăzi este să aibă norocul de a avea astfel de profesori", a mărturisit Florentina Lăpăduș.

"Pe lângă partea aceasta, doamna Mariana Badea era și un profesor modern. Noi, fetele, așteptam de fiecare dată orele de limba și literatura română să vedem cum se mai îmbracă doamna dirigintă, ce inele, bijuterii și alte accesorii mai are. Aveam două colege mai pasionate de bijuterii și îi spuneau doamna dirigintă, veniți aici pe culoar să vedem și noi.

Deci a fost o relație frumoasă. Mă bucur foarte mult să constat că doamna dirigintă are aceeași energie pozitivă, aceeași dorință de a învăța limba română, aceeași dorință de a educa societatea deși, din păcate, trebuie să spun și că mi se pare că nu prea mai dorește nimeni să învețe, dar mă bucur că există această tenacitate și această dorință de a scrie cărți noi care să ne ajute un pic în în viață", a conchis Florentina Lăpăduș.

