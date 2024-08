Meteoritul prăbușit lângă Berlin, vechi de 4,5 miliarde de ani. De ce mirosea a ”ouă stricate”

Oamenii de știință au descoperit că meteoritul care s-a prăbuşit lângă Berlin în ianuarie 2024 are o vechime de aproximativ 4,5 miliarde de ani, conform unui articol publicat în această săptămână în revista Meteoritics & Planetary Science, informează DPA.



Micul asteroid 2024 BX1 a început să ardă la intrarea în atmosfera terestră pe 21 ianuarie în apropiere de Berlin, într-un spectacol celest impresionant. Fragmente din el au căzut pe sol în regiunea Havelland din landul Brandenburg, care înconjoară capitala germană, iar multe dintre ele au fost adunate apoi de oameni de ştiinţă şi colecţionari.



Aproximativ 202 fragmente, cântărind în total 1,8 kilograme, au fost găsite pe câmpuri din apropierea satelor Ribbeck, Berge şi Lietzow din landul Brandenburg, împrăştiate pe o suprafaţă cu dimensiunile de 1,5 kilometri pe 10 kilometri.



Oamenii de ştiinţă au acordat acestui meteorit numele de "Ribbeck", după satul în care au fost găsite cele mai multe fragmente.



Un studiu realizat de cercetători de la Institutul de Planetologie din cadrul Universităţii Munster şi care a fost publicat miercuri a descoperit că "Ribbeck" aparţine clasei extrem de rare a aubriţilor, care sunt meteoriţi bogaţi în magneziu şi siliciu.



Cercetătorii au descoperit totodată că "Ribbeck" are un statut special în cadrul acestei clase rare, deoarece el conţine o proporţie excepţional de mare de feldspaţi, un mineral ce face parte din grupului silicaţilor.



Cercetătorii presupun că obiectul cosmic din care s-a desprins "Ribbeck" are o vechime de aproximativ 4,5 miliarde de ani şi provine din Centura de asteroizi dintre planetele Marte şi Jupiter.



Oamenii de ştiinţă au explicat şi motivul pentru care fragmentele din acest meteorit miroseau intens a hidrogen sulfurat, un miros asemănător cu cel al ouălor stricate: reacţiile chimice dintre fazele minerale şi umezeală, care rezultă din zăpadă şi dezgheţ, provoacă acel miros şi au schimbat mineralogia rocii.

Informațiile din ianuarie

Pe data de 21 ianuarie, în primele ore ale zilei, în atmosfera planetei noastre a intrat un asteroid de mici dimensiuni ce s-a dezintegrat deasupra Berlinului. În urma dezintegrării, a fost produsă o bilă de foc, inofensivă, care a fost vizibilă pe o distanță de mai mulți kilometri. Evenimentul este unul recurent, având loc de câteva ori pe an. Totuși, cazul acesta a fost unul special. Pentru prima dată asteroidul a fost depistat de oamenii de știință cu aproximativ trei ore înainte de impact.

Astronomul Krisztián Sárneczky, autointitulat "vânător de asteroizi", a descoperit primul asteroidul, denumindu-l 2024 BXI. Acesta a depistat asteroidul folosind un telescop de la Observatorul Konkoly din Ungaria. Imediat după, NASA a oferit mai multe informații legate de locul și momentul intrării lui 2024 BXI în atmosferă.

"Atenție: Un mic asteroid se va dezintegra ca o bilă de foc la vest de Berlin, în apropiere de Nennhausen, la ora 1:32 AM Central European Time. Se va vedea dacă cerul este senin", a scris pe Twitter NASA în noaptea de 20 ianuarie. Vezi mai mult aici

