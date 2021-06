Medicul Silviu Moga, despre închiderea Institutului de Urologie: Este crimă

Silviu Moga, fostul director al Institutului de Urologie și Transplant Renal din Cluj, a intervenit în direct la Antena 3 unde a fost întrebat care este motivul pentru care se vrea desființarea institutului.

”Nu știu care este motivul exact care vrea să ducă la distrugerea Institutului de transplant. Ceea ce este cel mai periculos și cel mai grav este faptul că un înalt demnitar, cum este ministrul Sănătății, s-a aliniat acestor acțiuni. Doamna ministru nu a comunicat niciodată oficial. Nu a venit niciodată la noi la Institut să propună aceste măsuri de reorganizare a Institutului. Noi am aflat de aceste intenții, am primit diverse semnale și după ce am ieșit public și am protestat împotriva acestei intenții, doamna ministru, foarte senin, declara că propune reorganizarea institutului și nu desființarea. Această reorganizare este spusă într-un mod care practic înseamnă desființarea institutului. Doamna ministru ar trebui să știe că atunci când se pierde personalitatea juridică trebuie întreg procesul de reacreditare pentru transplant reluat de la început. Se va pierde foarte mult timp până se va obține reacreditarea. Este crimă”, a declarat medicul Silviu Moga.

Ce a anunțat Ioana Mihăilă

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a anunţat luni că este "oportună" reorganizarea Institutului de Urologie şi Transplant Renal din Cluj prin includerea în structura "funcţională" a Spitalului Clinic Judeţean Cluj Napoca sub forma unui Centru de Urologie şi Transplant Renal, scrie Agerpres.



"Institutul de Urologie şi Transplant îşi desfăşoară activitatea într-o clădire care aparţine Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj Napoca, clădire care este împărţită cu spaţii ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj şi anume Clinica Medicală II şi Clinica Chirurgie 2 din Spitalul Judeţean Cluj Napoca. Practic, se află la ultimul nivel şi la mansarda acestei clădiri. Nefiind comunicare între cele două instituţii, nu s-au putut face demersurile pentru asigurarea evacuării în siguranţă la incendiu, motiv pentru care IGSU nu a putut elibera aviz de securitate la incendiu, problemă care în această situaţie şi în acest context nu poate fi rezolvată. (...) În acest condiţii, considerăm oportună reorganizarea Institutului de Urologie şi Transplant Renal din Cluj prin includerea în structura funcţională a Spitalului Clinic Judeţean Cluj Napoca sub forma unui Centru de Urologie şi Transplant Renal", a spus ministrul, într-o conferinţă de presă.