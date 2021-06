Dr. Silviu Moga, directorul Institutului de Urologie din Cluj, după ce și-a dat demisia din cauza Ioanei Mihăilă: Nu pot sa fiu mințit în față. A venit cu aroganță

Pe 19 iunie, ministrul Sănătății Ioana Mihăilă a mers la Cluj pentru a discuta cu cei de la Institut, după ce directorul și-a dat demisia pentru că toate apelurile pentru o finanțare serioasă au fost ignorate.

"Eu nu pot să fiu minţit în faţă"

"Primul motiv a fost atitudinea doamnei ministru. Eu nu pot să fiu minţit în faţă. Şi preşedintele Casei Naţionale care a promis majorarea tarifului pe cap ponderat... Doamna ministru spus că a semnat acel ordin prin care să fim incluşi în programul de critici. Apoi, ulterior, nu ştia unde este documentul respectiv. Cum poţi să spui aşa ceva? Eşti ministrul Sănătăţii. Nu poţi să spui că ai semnat un ordin, dar nu ştii dacă l-ai semnat sau pentru cine l-ai semnat. Practic, am fost minţit. Nu pot colabora cu aceşti oameni care te mint în faţă cu seninătate. Am rămas perplex, în momentul în care i-am cerut explicaţii preşedintelui Casei Naţionale, după ce am aflat că nu s-a majorat tariful pe cap ponderat, mi-a spus că la momentul respectiv era soluţia", a declarat medicul Silviu Moga, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

"Când a venit în vizită la noi, discuţiile au oscilat între perplexitate, ficţiune. Îmi spunea de ce nu ne-am transformat în spital COVID, fără să ştie că suntem cu o activitate de transplant, că putem obţine de la Casa de Asigurări, peste contract, la decont, deşi, conform legii, trebuia să ştie că doar spitalele COVID pot să primească mai mulţi bani peste valoarea contractului cu Casa de Asigurări. Spunea că sunt probleme manageriale, dar totuşi Institutul nu are o situaţie financiară atât de rea. S-a contrazis în permanenţă. Nu ştia de existenţa existenţa planului pe sănătate al regiunii nord-vest în care institutul va fi relocat în centrul integrat de transplant care se va construi la Cluj. Nu ştia de nimic. Mai mult decât atât, la toate cererile noastre a spus că nu are soluţii.", a mai spus medicul.

"A venit cu aroganţă"

"A venit cu aroganţă. Intitial a spus că vrea să vorbească doar cu medicul de gardă. Am aflat întâmplător de vizita doamnei ministru şi am sunat-o şi mi-a spus că nu mai discută cu mine că nu mai reprezint institutul, deşi legal eram reprezentantul institutului pentru faptul că ordinul de revocare l-a semnat abia după nouă zile", a spus dr. Silviu Moga.

Ce spunea ministrul Sănătății, ieri

Reprezentanții Institutului de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca au protestat ieri, de teamă că unitatea va fi desființată, din cauza problemelor financiare pe care le are.

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a declarat, luni, că pacienții nu vor avea de suferit în urma problemelor pe care le are Institutul de Urologie și Transplant Renal, așa cum nu vor avea de suferit nici de pe urma reorganizării plănuite.

Mihăilă a spus că a fost acolo în vizită și i s-a cerut mărirea tarifului pe caz ponderat, includerea în programul de acțiuni prioritare pentru anestezie și terapie intensivă și modificarea cadrului legislativ pentru acțiunile prioritare de transplant astfel încât din acestea să se poată deconta și cheltuielile de personal.

"Referitor la mărirea tarifului pe caz ponderat, menționez că ne-am consultat cu colegii de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și, conform datelor pe care aceștia le au disponibile, Institutul de Urologie și Transplant Renal se află în primele 10-15 spitale din țară ca valoare a tarifului pe caz ponderat, cu o valoare de 1.839 de lei, mai mult decât Spitalul Clinic Parhon din Iași - care desfășoară activitate similară - sau ca Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, tarifele acestora fiind de 1.726 lei, respectiv 1.800 lei”, a spus Ioana Mihăilă.

"În plus, situația financiară a Institutului de Urologie și Transplant este în continuare stabilă. De la 1 iulie, după ce intră în vigoare următorul contract cadru și următoarele norme aferente contractului cadru, Institutul de Urologie și Transplant va primi o sumă semnificativ mai mare decât cea de acum, această sumă fiind cu 340.000 de lei în plus pe lună. Deci cu un pic de răbdare această problemă financiară nu ar mai fi fost o problemă”, a mai spus ministrul.

