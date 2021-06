Marcel Ciolacu: Mai avem nevoie de 18 voturi pentru ca moţiunea să treacă

„PSD este în integralitate, nu este nicio absență. Era un singur parlamentar care are o boală incurabilă și era sub tratament, dar vine la această moțiune. Am înțeles că tot grupul AUR este prezent. Parlamentarii neafiliați au anunțat. Presupun că vor fi voturi și de la minorități. Ar trebui 20 de voturi să vină din arcul guvernamental ca moțiunea să treacă. În jur de 20, mai exact 18”, spune Marcel Ciolacu, luni, la TVR1, citat de Mediafax.

Mesaj pentru Ludovic Orban

El spune că nu a negociat cu Ludovic Orban.

„Dar eu, dacă aș fi în locul lui Ludovic Orban, aș face un act de patriotism și aș îndemna colegii să voteze această moțiune să scăpăm de acest guvern (...) Ludovic Orban este ultimul brontozaur al politicii românești..Este deja de 30 de ani la acest nivel”, adaugă social-democratul.

Orban a spus că niciun parlamentar PNL nu va vota în favoarea moțiunii de cenzură.

„PSD-iștilor să nu se mai implice în campania internă din PNL, rostind minciuni despre mine. Niciun parlamentar PNL nu va vota moțiunea de cenzură. La nivelul coaliției s-a hotărât, tocmai pentru ca să nu existe niciun fel de dubiu și de problemă legată de exercitarea votului, ca parlamentarii din formațiunile politice din arcul guvernamental, să fie prezenți și să nu voteze. Obiectivul nostru, eu vă spun ce decizie s-a luat la nivelul coaliției, obiectivul nostru este acela ca PSD să nu obțină niciun vot în plus față de voturile pe care le au parlamentarii de la PSD și AUR, care am înțeles că sprijină moțiunea. Mai exact, să nu ia niciun vot de la parlamentarii din cadrul coaliției de guvernare”, spunea Orban.

Moțiunea de cenzură „România eșuată. Recordul fantastic al guvernului Cîțu”, inițiată de e 156 deputaţi şi senatori PSD va fi dezbătută și votat marți în plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului.

Chirieac, sceptic

”Nu, moțiunea nu are nicio șansă să treacă. Nu acum. Poate anul viitor pe vremea asta, s-ar putea să treacă moțiunea, dar acum mă îndoiesc foarte tare. Pur și simplu pentru că parlamentarii PNL pro Orban nu vor avea curaj să voteze împotriva domnului Cîțu. Nu vor avea curaj în primul rând pentru că știu cu toții dorința președintelui Iohannis ca Guvernul Cîțu să rămână în funcție și chiar ca domnul Cîțu să devină președinte PNL, cel puțin deocamdată. În acest caz sunt numeroase zvonuri că o altă personalitate va fi desemnată pentru președinția PNL. Mâine, cu siguranță, președintele Iohannis nu dorește căderea Guvernului și ca urmare Guvernul nu o să cadă. Ceva este, ceva este, pentru că era corect ca USR, UDMR, să fie în sală și să voteze”, a declarat Bogdan Chirieac.

