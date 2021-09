Marcel Ciolacu, înaintea citirii moțiunii de cenzură: Acesta este USR-ul. Un gest de lașitate

"Am stat de vorbă cu colegii mei. I-am îndemnat să încerce să evite în ultimele zile întâlnirile publice, astfel încât să nu lipsească nimeni, chiar dintr-o cauză medicală, ținând cont de ceea ce se întâmplă în România, faptul că acest Guvern a scăpat din mână total pandemia și i-a prins încă o dată valul 4 nepregătiți." a declarat Marcel Ciolacu în cadrul unei conferințe de presă.

Marcel Ciolacu a vorbit și despre faptul că parlamentarii USR PLUS nu vor fi prezenți la citirea moțiunii de cenzură în Parlament, catalogând această decizie ca fiind un "gest de lașitate".

"Acesta este USR-ul. Când au în față o realitate pentru că noi nu am putut să scoatem din textul moțiunii faptul că USR-ul nu a fost la guvernare. Poate vor să ne spună că nici nu au fost la guvernare și că nu au participat la acest dezastru național făcut împreună cu Guvernul Cîțu. Din punctul nostru de vedere este un gest de lașitate, faptul că nu vii și nu îți asumi lucrurile pe care le-ai făcut acum două săptămâni. PSD-ul va fi la vot și va vota la vedere.", a mai spus Marcel Ciolacu.

VEZI ȘI: Ludovic Orban: Florin Cîțu, un pion care poate fi sacrificat oricând

USR-PLUS votează moţiunea

USR PLUS va vota orice moțiune de cenzură va ajunge prima la vot, iar prima la vot ar urma să ajungă moțiunea de cenzură depusă de PSD, asta în condițiile în care, pentru a intra la vot moțiunea de cenzură a USR PLUS - AUR, se așteaptă motivarea CCR. Ionuț Moșteanu a vorbit marți despre o nouă majoritate, cu un nou premier, declarând că Guvernul condus de Florin Cîțu mai are doar câteva zile.

”CCR a dat dreptate USR PLUS, a spus foarte clar să semnăturile sunt valabile, reprezintă voința parlamentarilor. Președintele Camerei Deputaților, care era președintele PNL, nu a trimis moțiunea către Guvern și a generat un conflict, însă moțiunea trebuie votată.

Avem încă o moțiune, PSD a depus o moțiune, și tocmai am terminat o ședință a Biroului Național, în care Biroul Național a mandatat reprezentanții USR PLUS în BPR să voteze pentru susținerea oricărei moțiuni ajunge la vot, pentru că fiecare zi cu Florin Cîțu e o zi pierdută pentru România.", a declarat marți, Ionuț Moșteanu.

VEZI ȘI: Cosette Chichirău: Domnul Cîțu va mai fi premier până marți