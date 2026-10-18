Lovitură pentru Pedro Sanchez înaintea alegerilor din Spania. Extrema stângă nu reușește să formeze o alianță

Premierul spaniol Pedro Sanchez. Sursa foto: Agerpres

Pedro Sanchez, în dificultate înaintea alegerilor din 29 noiembrie.

Partidele din extrema stângă din Spania nu au reușit să ajungă la un acord pentru a candida pe o listă comună la alegerile din 29 noiembrie, o lovitură pentru premierul Pedro Sanchez, care ar avea nevoie de sprijinul acestora pentru a forma o nouă majoritate guvernamentală, transmite Politico.

Frente Amplio (sau Frontul Larg), o alianță formată din mai multe partide situate la stânga Partidului Socialist al lui Sánchez, spera să atragă și Podemos, care a fost partener minoritar la guvernare în perioada 2020–2023. Însă, întrucât termenul-limită pentru formarea coalițiilor electorale expira vineri, la miezul nopții, partidele nu au reușit să ajungă la un acord la nivel național.

În schimb, Frontul Larg și Podemos vor candida împreună doar în Insulele Canare și în regiunea Valencia. Frontul Larg este alcătuit din Sumar, actualul partener minoritar al guvernului condus de socialiști, formațiunea catalană Comuns, Stânga Unită, condusă de comuniști, și Mas Madrid. Alianței i s-au alăturat și câteva partide locale mai mici. Candidata principală pentru funcția de prim-ministru va fi Ada Colau, fostul primar al Barcelonei. Sumar, principala forță a alianței, și-a văzut ponderea voturilor scăzând cu peste jumătate față de 2023, ajungând la 5%, potrivit sondajului agregat POLITICO – Poll of Polls.

Deși Podemos este cotat în sondaje la doar 3%, implicarea sa deplină în Frontul Larg ar fi însemnat o pondere mai mare a extremei stângi în ceea ce privește numărul total de mandate, potrivit analiștilor. PSOE se află în urma Partidului Popular, de orientare conservatoare, și ar avea nevoie de un rezultat puternic al partidelor situate la stânga sa pentru ca Sánchez să rămână în funcție. Potrivit sondajelor, scenariul mai probabil este ca Partidul Popular să poată forma o majoritate împreună cu partidul de extremă dreapta Vox, al cărui sprijin electoral este în creștere.

„Stânga spaniolă este prinsă într-un joc al tronurilor care îi demobilizează pe alegători”, a declarat Irene de Miguel, coordonatoarea Podemos în regiunea vestică Extremadura, în timp ce termenul-limită se apropia.