„Dacă încerc să am un dialog cu un membru USR... fuge!”, a zis Laura Vicol, deputat PSD, în cadrul unui interviu acordat DCNewsTV.

„Fără să fiu acuzată de subiectivism sau de naivitate, eu cred că, în Parlament, încă mai sunt oameni care doresc să facă ceva pentru această țară. Pentru că se pot face multe!”, a spus Laura Vicol în cadrul unui interviu acordat DCNewsTV.

Ulterior, întrebată dacă a remarcat astfel de persoane și în cadrul USR, Laura Vicol a spus: „Să nu exagerăm... La USR, nu. Dar am văzut la PNL.”

Laura Vicol a adăugat: „Și dacă încerc să am un dialog cu un membru USR... fuge... Adică nu stau cu noi. Mai sunt pauze, noi ne mai întâlnim, mai mergem la o cafea, ne mai strângem. Nu stau lângă noi. Mai sunt membri PNL care ies cu noi afară la cafea. Și de la UDMR. Dar niciun USR-ist să nu vină lângă noi?! E ceva foarte bizar!”

„Nu știu dacă mai țineți minte ce vă povesteam cu mulți ani în urmă, apropo de instanțele de judecată. Mă cert cu procurorul în sală, dar pe hol îți dai bună ziua, că așa este normal. Fiecare e cu treaba lui acolo unde îți exerciți profesia, dar, în restul timpului, suntem toți oameni. Păi Barna, când mă vede, nici nu mă salută!”, a zis Laura Vicol, povestind ulterior o întâmplare amuzantă cu vicepremierul Dan Barna în clădirea Parlamentului, la lift. Mai multe, AICI!

Laura Vicol, interviul zilei la DCNews

„Eu sunt un om foarte politicos, chiar am o problemă cu asta. Adică spun o dată bună ziua, o spun şi a doua oară, iar a treia oară întreb direct 'mama ta nu te-a învăţat acasă să răspunzi la salut?'. Eu am trei copii, aşa îi învăţ acasă. I-am terorizat. Salutul de intrare, de ieşire, vă rog, mulţumesc, sunt cuvinte pe care toţi ar trebui să le avem în vocabular, indiferent de vârstă, sex, orientare politică. La unii obţin rezultate cu asta. Cu USR nu încerc. Singurul cu care mai vorbesc şi cu care mai pot avea un dialog este, culmea, preşedintele Comisiei Juridice. Eu mă aşteptam ca în Comisia Juridică să fie cum am văzut la televizor", a mai spus Laura Vicol.