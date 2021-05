Vicol, fază tare cu Barna la LIFT: Nu vă mănâncă!

"Barna, când mă vede, nici nu mă salută. A fost un moment foarte drăguţ la un moment dat. Eram în lift, urcam spre grup, şi s-a oprit liftul la P1, unde e sala de plen. Domnul Barna era în uşa liftului, eu cu doamna liftieră în lift. Şi atunci dânsul a făcut un pas în spate, când m-a văzut. I-a zis doamna liftieră 'dar intraţi, domnu' Barna, că nu vă mănâncă Vicol'. Şi nu a intrat!", a povestit aceasta.

Anterior, aceasta spusese că parlamentarii USR-PLUS nici măcar nu îi salută pe cei de la PSD pe holurile Parlamentului.

"Domnule Chirieac, şi dacă încerc să am un dialog cu vreun membru USR, fug. Nu stau cu noi. Noi mai mergem la o cafea, mai mergem la o ţigară afară, dar ei nu stau lângă noi. Nu e vorba de mine, vorbim de grupuri. Mai sunt şi membri PNL care ies afară cu noi, la cafea, sau de la UDMR. Dar niciun USR-ist nu vine. E anormal", a mai spus Vicol.

Laura Vicol: Sunt un om foarte politicos, am o problemă cu asta

"Eu sunt un om foarte politicos, chiar am o problemă cu asta. Adică spun o dată bună ziua, o spun şi a doua oară, iar a treia oară întreb direct 'mama ta nu te-a învăţat acasă să răspunzi la salut?'. Eu am trei copii, aşa îi învăţ acasă. I-am terorizat. Salutul de intrare, de ieşire, vă rog, mulţumesc, sunt cuvinte pe care toţi ar trebui să le avem în vocabular, indiferent de vârstă, sex, orientare politică. La unii obţin rezultate cu asta. Cu USR nu încerc. Singurul cu care mai vorbesc şi cu care mai pot avea un dialog este, culmea, preşedintele Comisiei Juridice. Eu mă aşteptam ca în Comisia Juridică să fie cum am văzut la televizor", a mai povestit deputata.

Chirieac, reacţie ironică. De ce nu a intrat Barna în lift

"Mă tot gândesc la întâmplarea asta cu Dan Barna. Poate nu a intrat în lift că vrea să vă ia ca avocat în dosarul cu DNA", a spus Bogdan Chirieac.

"Sunt incompatibilă, îmi pare rău!", a replicat Laura Vicol.