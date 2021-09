La PNL a fost PARFUM! Cioloș vs. Barna, CULISELE luptei pentru șefia USR PLUS. Dovada că se fac praf între ei!

UPDATE: Momentul la care se referă unele comentarii este acela în care Dan Barna își pierde vocea în repetate rânduri și, la un moment dat, cere, fără a avea un ton impunător: ”Îmi aduci și mie niște apă?”. Din depărtare, se aude o voce de femeie: ”da, da”. Și poate această fază din interviu și reacțiile mult exagerate din comentarii, în opinia mea, sunt cea mai bună dovadă a nivelului la care se duce lupta în USR PLUS. De altfel, Dan Barna nu are un limbaj extrem de deplasat, așa cum pare din reacții. A spus, pe parcurs, că nu vrea ca USR PLUS ”să-și spargă dinții”, ca PNL, dar și că nu e în regulă ”să-și dea la gioale, pe sub masă”. Nici cea mai critică presă posibilă nu ar fi putut să-l critice pe Dan Barna, în special, așa cum o fac membrii USR PLUS.

Partidul confirmat de Facebook la Putere își alege conducerea, iar în cursa finală au rămas Dacian Cioloș și Dan Barna, Irineu Darău fiind votat de 10%. Între cei doi candidați rămași în cursa pentru șefia USR PLUS, diferența, în ceea ce s-a vrut a fi ”primul tur”, a fost de doar 3%. Deci, se joacă!

Dacă facem o comparație cu situația Congresului PNL, precedată, dar, mai ales, urmată de acuzații extrem de grave, am putea spune, prin prisma candidaților Cioloș-Barna, că la USR PLUS urmează un Congres cât se poate de curat și de decent. Însă, dincolo de lideri, sunt membri, iar ei se exprimă în mediul care i-a promovat, Facebook.

Iată doar o parte din ce scriu membrii USR PLUS în comentariile a două interviuri, unul cu Dacian Cioloș, altul cu Dan Barna, transmise de Irineu Darău:

- ”Dl. Cioloș, pe mine nu m-ai convins că poți conduce mai departe USR PLUS! De aceea voi vota, din nou, Dan Barna!” a scris un membru USR PLUS, căruia i-a fost replicat: ”La ce fel a soluționat Dan Barna problemele din Diaspora, eu 100% voi vota Cioloș Eu vreau să fiu reprezentată de cineva care respectă libertatea de exprimare și nu închide gura colegilor care nu sunt de-acord cu șefu` (ca să folosesc același cuvânt pe care mulți îl folosesc când vorbesc de Dan Barna)”.

- ”În urma celor două interviuri se desprinde o diferență imensă între Cioloș și Barna, din punctul de vedere al calității umane, cel puțin. Decență vs limbaj de colțul străzii.”

- ”E oare atât de greu să recunoști decența atunci când o ai în fața ochilor? Perdelele de fum exact asta sunt: perdele de fum!”

- ”Trebuie să scăpăm de sintagma pluseriști și useriști. Schimbăm numele partidului”

- ”Greșeala cea mai mare este că Plus n-a trecut prin filtrul electoratului! Și optimismul lui Dan Barna v-a lăsat să vă urcați gratuit în căruța USR!”

- ”Majoritatea celor care votează și susține Dacian Cioloș au făcut cerere și plătesc cotizație de un euro! Înțeleg din asta că au un dispreț față de USR Plus!”

- ”Verificați ca să nu ajungem să aruncam partidul în aer”.

- ”Cum mai putem să fim noi credibili că luptăm împotriva pensiilor speciale, dar o angajăm pe excepțională doamnă pensionară la 42 de ani secretar de stat, care își menține și salariul și pensia? Cum putem explica asta părinților și bunicilor noștri care au pensie de câteva sute de lei după o viață de muncă?”

- ”A spus și altcineva, Dane ne insulți inteligența, mulți dintre noi suntem membri vechi și știm aproape toate neregulile făcute de EB”.

- ”Ești incredibil, cum adică să îi facă adresa de e-mail președintele de filială, dacă el o face, beneficiarul de drept nu mai are acces la ea”

- ”Ușor confuze răspunsurile d-lui Barna, a menține confuzia este și aceasta o strategie. Observ jargonul foarte bogat, chiar dacă suntem între noi nu mi se pare acceptabil”

- ”Dan o uitat de ce o venit pe live. Prin răspunsul la întrebări trebuia să ne convingi să te votăm, nu să îți dai în cap singur”.

- ”Ce mi-a rămas din discursul lui Barna: "Gigele, ce faci c**ie? Îți dau o adresă de mail, adu-mi și mie niște apă!".

- ”Ce părere aveți despre situația de la Satu Mare, unde unei persoane decedate i-a fost modificată adresa de mail?”

- Domnule Barna, mi-e rușine mie de limbajul dvs. Nu candidați pentru funcția de președinte de galerie pe stadion.

- Nu mai reușesc să te ascult având în vedere că încă nu îmi revin cum vorbești cu soția ta! Și cică vrei partid în care sa avem CES.

Biroul Național al USR PLUS a decis, vineri, organizarea congresului din 2-3 octombrie în sistem hibrid, fizic și online. În sala de la Romexpo vor fi maxim 150 de persoane simultan.