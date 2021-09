Irineu Darău a ieșit din cursa pentru șefia USR-PLUS. Întrebat de DC News pe cine ar susține în continuare, dar și dacă are de gând să facă alianță cu Barna sau cu Cioloș, politicianul a răspuns:

”Eu am declarat deja public, încă dinainte să știu rezultatele că, din cauza neluării unei poziții legate de problemele cu procesul de vot, nu voi susține pe niciunul, în schimb îndemn lumea să meargă la vot în al doilea tur de scrutin, prezența mi se pare importantă, iar cei care m-au votat pe mine vor decide viitorul președinte al USR-PLUS. Am încredere în ei că vor analiza tot ce se întâmplă în următoarea săptămână, vor provoca acești candidați cu întrebări, cu dezbateri, iar la sfârșit fiecare va decide conform conștiinței”, a declarat Irineu Dărău în exclusivitate pentru DC News.

Rezultatele din primul tur al alegerilor pentru președinția USR PLUS

Dacian Cioloș a câștigat primul tur al alegerilor pentru președinția USR PLUS cu 46% din voturi, în timp ce Dan Barna a obținut 43,9%. Irineu Darău, al treilea candidat, a obținut 10,1%. Pentru că niciunul dintre candidați nu a obținut 50%+1, va fi organizat al doilea tur de scrutin.

Amintim că membrii USR PLUS aleg noul preşedinte ale partidului rezultat în urma fuziunii dintre USR şi PLUS. Rezultatul scrutinului online urmează să fie validat de Congresul USR PLUS. Votul s-a desfăşurat online prin intermediul unei platforme securizate.

În cadrul Congresului, delegați ai filialelor din toată țara vor alege și membrii Biroul Național al USR PLUS care asigură conducerea executivă a partidului alături de președinte.

Darău contestă alegerile. ”Lucru de care depinde soarta turului II”

”Dincolo de acest lucru, știe deja toată lumea ce-am criticat pe tot parcursul scrutinului, sunt dovezi indubitabile că mulți oameni care au fost membri odată și au avut drept de vot nu au mai avut acum, dar totuși au primit acel link de vot. De aceea vorbesc despre incompetență, fiindcă de la fuziune au fost patru luni întregi în care acest registru electoral trebuia construit, verificat, corectat. Nu s-a întâmplat acest lucru, nu s-a întâmplat nici pe parcursul votării, deși s-a descoperit o soluție tehnică prin care acele buletine de vot ale unor oameni fără drept de vot puteau fi scoase anonim din urnă înainte de calcularea rezultatului”, a declarat Irineu Dărău la B1 TV.

”Eu, așa cum am spus în repetate rânduri, voi urma căile statutare pentru a contesta aceste lucruri, lucru de care cred că depinde și soarta turului II, fiindcă turul II, până la proba contrarie, se va desfășura plecând de la același registru electoral, cu multe inexactități”, a explicat Irineu Darău.

