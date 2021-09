Dacian Cioloș a câștigat primul tur al alegerilor pentru președinția USR PLUS cu 46% din voturi, în timp ce Dan Barna a obținut 43,9%. Irinel Darău, al treilea candidat, a obținut 10,1%. Pentru că niciunul dintre candidați nu a obținut 50%+1, va fi organizat al doilea tur de scrutin.

Amintim că membrii USR PLUS aleg noul preşedinte ale partidului rezultat în urma fuziunii dintre USR şi PLUS. Rezultatul scrutinului online urmează să fie validat de Congresul USR PLUS.

Votul s-a desfăşurat online prin intermediul unei platforme securizate.

În cadrul Congresului, delegați ai filialelor din toată țara vor alege și membrii Biroul Național al USR PLUS care asigură conducerea executivă a partidului alături de președinte.

Cine câştigă alegerile, cu cine votează cei care l-au vrut pe Darău

"E greu de spus (n.r dacă Cioloş îl va învinge pe Barna în turul II), pentru că sunt alegerile interne. Rezultatul a fost destul de strâns, diferenţa de 2 procente nu e foarte mare. Rămâne de văzut cum se vor mobiliza membrii la turul II, dacă vor fi mai mulţi votanţi şi în ce direcţie se duc ceilalţi 10%, dacă se duc. Ei pot înclina balanţa în orice direcţie. E greu să facem o predicţie, pentru că nu e vorba de electorat, ci de membri USR-PLUS, şi nu ştie nimeni cine sunt ei şi care sunt opţiunile lor. La modul general, dl Barna nu este un lider maxim, care să fi entuziasmat în vreun moment. Rezultatele sale au fost în general slabe. Nici Dacian Cioloş nu e mai brav, dar scandalul din interiorul PNL şi cel dintre PNL şi USR-PLUS îi afectează pe toţi cei implicaţi. Dl Barna s-a erodat la guvernare, era mai expus. Astfel, pentru dumnealui a părut mai puţin morală şi inteligentă critica Guvernului, pentru că făcea parte din acel Guvern. Managementul prost se pedepseşte. Dl Cioloş a fost mai tranşant în atitudinea împotriva Guvernului, dar asta şi pentru că din afară era mai simplu. Probabil de aici e şi cota neaşteptat de mare a lui Dacian Cioloş.

Dar, atenţie, şansa o au în continuare amândoi, nu e câştigător domnul Cioloş. Trebuie să vedem câţi vor vota în al doilea tur! Problema este că USR-PLUS nu este un partid, nu există o cultură de partid acolo, cu loialităţi. Există o masă de oameni care au intrat din pasiuni sau motive diferite, dar care nu merg pe o logică de partid obişnuit, în care există structuri, loialitate, respect faţă de cei la putere. Nu e o problemă pentru ei să treacă dintr-o parte în altă. Repet, dl Cioloş e departe de a fi un lider spectaculos, dar dezamăgirea faţă de dl Barna s-a adunat în timp, iar electoratul USR este cel care are cele mai multe astfel de reacţii", a declarat Alfred Bulai pentru DC NEWS.

Cine se împacă cu PNL, Barna sau Cioloş?

"Oamenii din spatele acestor personalităţi nu sunt foarte loiali. Nici la partide mai consolidate nu fac oamenii ce li se spune. E clar, însă, că cei care s-au dus spre a treia variantă din partid au făcut-o pentru că nu erau mulţumiţi nici de Barna, nici de Cioloş. Sigur, acum am putea spune că Cioloş, cu un avans, are prima şansă. Dar depinde de mobilizarea care se va face. E posibil ca oamenii care l-au votat pe dl Darău să nu mai voteze deloc. Cei 10% înseamnă 3000 şi ceva de oameni. Dar bătălia e în toi, se încearcă convingerea oamenilor. Dar, fiind online, nu ştie nimeni ce se întâmplă acolo, spre deosebire de PNL, unde e mai la vedere. La USR mereu va exista suspiciunea că votul, atât timp cât e online, este manevrabil de cineva.

Rezultatul poate fi oricare. Din punctul meu de vedere, dacă e să câştige dl Barna, cred că reapropierea de PNL va fi mult mai posibilă. Dacă va câştiga dl Cioloş, care s-a poziţionat ostil PNL-ului de mai mult timp şi se află, din ce ştiu eu, într-o relaţie contondentă cu Klaus Iohannis, USR ar putea să rămână în afara guvernării", a mai precizat sociologul.