La jumătate de an după ce a fost înjunghiat, Salman Rushdie revine cu o nouă carte

În "Victory City", un nou roman semnat de Salman Rushdie, o povestitoare şi poetă talentată creează o nouă civilizaţie prin puterea imaginaţiei. Binecuvântată de o zeiţă, ea trăieşte aproape 240 de ani, suficient pentru a asista la ascensiunea şi căderea imperiului ei din sudul Indiei, însă moştenirea ei durabilă este un poem epic.



"Tot ce rămâne este acest oraş al cuvintelor", scrie poeta, Pampa Kampana, la finalul epopeii sale, pe care o îngroapă într-un vas, pe post de mesaj adresat generaţiilor viitoare: "Cuvintele sunt singurele învingătoare", scrie Agerpres.

Sub forma unui text al unei epopei medievale sanscrite redescoperite, "Victory City" vorbeşte despre crearea de mituri, arta narativă şi puterea persistentă a limbii. Este, totodată, o revenire triumfală pe scena literară pentru Rushdie, care s-a retras timp de mai multe luni din viaţa publică, pentru a se recupera după ce a fost înjunghiat cu brutalitate pe scenă, anul trecut, la New York, în timpul unui eveniment cultural.

Lumea literară, indignată de atacul asupra lui Rushdie





Atacul asupra lui Rushdie a zguduit lumea literară. Zeci de ani, Rushdie a fost venerat nu doar ca romancier, ci şi ca simbol al libertăţii de exprimare, după ce a continuat să scrie şi să critice public intoleranţa în pofida ameninţărilor cu moartea primite în urma publicării romanului său, "The Satanic Verses" ("Versetele satanice").



După ce a fost atacat, vara trecută, alţi scriitori şi personalităţi culturale şi-au exprimat indignarea şi s-au adunat la evenimente organizate în onoarea lui Salman Rushdie, împărtăşind poveşti personale despre el şi citind pasaje din romanele sale.



Acum, odată cu lansarea "Victory City", scriitorii se raliază din nou pentru a-l susţine pe Rushdie în activitatea sa. Mulţi consideră acest moment oportun pentru a sărbători imaginaţia exuberantă şi jucăuşă a lui Rushdie, pentru a îndrepta atenţia asupra ficţiunii sale şi pentru a savura faptul că Rushdie este în continuare prezent pentru a asista la recepţia romanului său. Potrivit unor voci, mesajul general al noii cărţi - faptul că poveştile vor supravieţui ciocnirilor politice, războaielor, prăbuşirii imperiilor şi civilizaţiilor - a căpătat o rezonanţă mai profundă în lumina a suferinţei îndurate de Rushdie.



"El spune ceva destul de profund în "Victory City" ", a declarat romancierul Colum McCann, prieten al lui Rushdie. "El spune: "Nu veţi lua niciodată de la oameni actul fundamental al povestirii". În faţa pericolului, chiar şi în faţa morţii, el reuşeşte să susţină că povestirea este o monedă pe care o avem cu toţii", a adăugat scriitorul.



Salman Rushdie a trimis cartea "Victory City" la Random House în decembrie 2021, iar editura a anunţat acest proiect în vara lui 2022, nu cu mult înainte ca Rushdie să fie atacat.



Pe perioada recuperării sale, scriitorul a aşteptat cu nerăbdare reacţiile la noul său roman, a declarat McCann. "Era acolo un fel de înverşunare a spiritului", a spus Colum McCann, adăugând că Rushdie a dat de înţeles că voia să transmită faptul că va "folosi această armă puternică a limbajului, mai puternică decât orice puteţi arunca spre mine".



Rushdie nu a fost disponibil pentru comentarii, a precizat editorul său.

Scriitorul încă se recuperează





Prietenii şi colegii săi scriitori au indicat că recuperarea autorului avansează, că acesta ţine legătura cu ei, că a început să planifice noi proiecte, că este la fel de amuzant, iar mintea sa rămâne la fel de ageră.



"Este extraordinar de rezistent", a spus romancierul Hari Kunzru, care a declarat că l-a vizitat recent pe Rushdie, pe care l-a găsit bine dispus, discutând despre munca lui. "Este încă Salman care era. Şi-a pierdut ochiul şi încă se recuperează după unele dintre celelalte răni, dar asta nu i-a pus capăt", a adăugat Kunzru.



Kunzru şi-a exprimat speranţa că "Victory City" va readuce în atenţie ficţiunea lui Rushdie şi va constitui o readucere aminte a faptului că acesta este în primul rând un romancier, mai presus de faptul că este un apărător al libertăţii de exprimare sau o victimă a unui atac rău intenţionat. "Aceasta este o carte plină de bucurie, o carte extravagantă, în care îşi exprimă toate capacităţile şi îşi foloseşte toată puterea creativă", a spus el. "Asta ar trebui să ne reamintească faptul că el este un romancier şi un povestitor mai mult decât un simbol politic", a subliniat Hari Kunzru.

Rushdie a mai scris alte 14 romane





Salman Rushdie se numără printre cei mai cunoscuţi scriitori din lume. El a publicat anterior 14 romane, adesea lucrări fantastice ce îmbină istoria şi politica cu elemente de realism magic.



Născut la Mumbai (pe atunci Bombay) în 1947, el a publicat primul său roman, "Grimus", o poveste ştiinţifico-fantastică, în 1975. În 1981, a publicat "Midnight's Children" ("Copiii din miez de noapte"), o fabulă cu elemente din realismul magic, a cărei acţiune se desfăşoară în India, la scurt timp după divizarea acesteia, carte care i-a adus trofeul Booker Prize şi i-a lansat cariera.



Şapte ani mai târziu, viaţa sa s-a schimbat după lansarea romanului "The Satanic Verses", care conţine reprezentări pe care unii musulmani le-au considerat blasfemii. La scurt timp, ayatollahul Ruhollah Khomeini, liderul suprem al Iranului, a emis o fatwa, un decret al unui lider religios, prin care se cerea moartea lui Rushdie şi era stabilită o recompensă de 2,5 milioane de dolari pentru capul scriitorului. Rushdie a stat ascuns aproape un deceniu, un calvar pe care îl povesteşte în cartea sa de memorii "Joseph Anton".



După ce fatwa a fost ridicată în 1998, Salman Rushdie, care părea să savureze din nou libertatea, şi-a exprimat recunoştinţa faţă de cei care i-au fost alături şi i-au apărat dreptul de a publica. El s-a mutat la New York şi a devenit o figură importantă a vieţii literare şi culturale a oraşului, un mentor pentru scriitorii mai tineri şi un tovarăş pentru cunoscuţii săi.



Această perioadă a fost, însă, curmată brusc în august anul trecut, când Rushdie a fost atacat pe scena Chautauqua Institution din vestul statului New York unde urma să susţină un discurs despre modul în care Statele Unite au devenit un port sigur pentru scriitori exilaţi. În timp ce evenimentul era pe cale să înceapă, un tânăr de 24 de ani din New Jersey a luat cu asalt scena, potrivit procurorilor, şi l-a înjunghiat pe Rushdie în faţă şi în abdomen înainte de a fi îndepărtat de membri din public şi imobilizat. Atacatorul, Hadi Matar, a pledat nevinovat pentru tentativa de omor de gradul doi şi atac armat.

