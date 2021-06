Kelemen Hunor: Nu se decide nimic în Coaliţie fără ca premierul Cîțu să fie de acord

'E un om suveran, are o agendă, merge acolo unde are treabă. Astăzi am vorbit cu el înainte de şedinţă. A spus că dacă termină întâlnirea, vine la şedinţa Coaliţiei. Între timp au fost discuţii cu el la telefon. Nu noi facem agenda premierului. Nu se decide nimic fără să ştie premierul şi fără să fie de acord', a afirmat, marţi seară, Kelemen Hunor după şedinţa Coaliţiei.

Luni seară, premierul Florin Cîțu a vorbit despre unii miniștri din guvernul său care nu au performat.

„Aveți deja o imagine? Sunt miniștri care considerați că nu țin pasul cu ritmul de reformă pe care l-ați imprimat guvernului?”, a fost întrebat Florin Cîțu la televiziunea publică, marți seara.

„Da”, a răspuns Florin Cîțu. „Sunt miniștri care au o performanță foarte bună și sunt miniștri care au rămas în urmă. Nu spun eu asta, uitați-vă și în sondaje de opinie și peste tot. Se vede clar că unii miniștri au o performanță foarte bună, comunică, vorbesc cu oamenii, vin cu măsuri chiar dacă sunt controversate câteodată”.

Ce se întâmplă cu miniștrii care nu s-au ridicat la așteptările premierului

„Mergeți mai departe cu aceștia care nu se ridică la înălțimea funcției?”, a mai întrebat moderatorul emisiunii de la TVR 1. „O să vedem atunci când trag linie, dar eu să știți că îi avertizez pe miniștrii în timp dacă am discuții cu ei și spun că aici trebuie să meargă lucrurile în direcția respectivă, aici am promis că facem asta și nu am făcut. Am aceste discuții cu miniștrii”, a răspuns premierul.

La întrebarea „Vă doriți o remaniere în termen scurt?”, Florin Cîțu a răspuns: „Eu nu-mi doresc o remaniere, v-am spus, aceste lucruri se întâmplă doar dacă văd că acea decizie va duce la un guvern mai puternic, un guvern care va implementa măsurile mai repede” (Vezi știrea aici).