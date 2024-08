Jordan Chiles, gimnasta care i-a ”smuls” bronzul Anei Bărbosu, lipsită de fair-play: E amuzant cum unii oameni nu pot fi niciodată fericiți...

Jordan Chiles, gimnasta care i-a ”smuls” medalia de bronz a Anei Bărbosu, în finala de la sol, a răspuns într-un mod lipsit de fair-play la reacția Nadiei Comăneci privind situația din proba de gimnastică la sol.

”Nu îmi vine să cred că ne jucăm cu sănătatea mintală și cu emoțiile unor sportive în felul ăsta, haideți să le protejăm...”, a scris Nadia Comăneci pe platforma X.

Chiles, care în urma contestației a coborât-o pe Ana Bărbosu pe locul 4, i-a răspuns atât Nadiei Comăneci, ”Zeița de la Montreal”, cât și celor care au criticat-o după răspunsul pozitiv la contestația depusă la Jocurile Olimpice.

”E amuzant cum unii oameni nu pot fi niciodată fericiți pentru cineva...” a scris Jordan Chiles pe Platforma X.

Antrenoarea lui Jordan Chiles: Acesta este sportul

Cecile Landi, antrenoarea gimnastei Jordan Chiles a declarat că nu se aștepta să primească un răspuns pozitiv la contestația depusă.

”Nu ar trebui să explic, dar o voi face o dată. Cel mai mare SV posibil al lui Jordan la sol este un 5,9 - La calificări și la finalele de echipă a primit un 5,8 și nu am pus întrebări pentru că am văzut că nu au fost completate toate elementele.

În timpul finalei la sol, am crezut că a fost mai bine și, fiind pe locul 5 și neavând nimic de pierdut, am trimis întrebarea ca să nu regret că nu am întrebat. Nu credeam că va fi acceptată și, spre surprinderea mea, a fost. Jordan a câștigat această medalie de bronz și nu a furat nimic de la nimeni.

Pur și simplu mi-am făcut treaba și am luptat pentru sportivul meu. Îmi pare rău pentru gimnasta româncă?

Bineînțeles că îmi pare rău! A fost atât de trist și sfâșietor de văzut, dar acesta este sportul!

Nu trebuie să vă placă, dar trebuie să respectați rezultatul și, mai important, să o respectați pe Jordan și să nu o trageți în jos pentru că nu sunteți de acord. Ea a câștigat această medalie de bronz, prima ei medalie olimpică individuală și nu aș putea fi mai mândră și mai entuziasmată!”, a comentat Cecile Landi.

Landi spune că și-a făcut doar datoria. Ea a luptat pentru gimnasta ei!

Această luptă a ajutat-o pe Chiles să obțină o medalie de bronz, deși această explicație probabil că nu va liniști prea multe dintre critici, iar comentariile din social media sunt în continuare acide la adresa americancei în vârstă de 23 de ani.

Exercițiul Sabrinei Voinea, reanalizat

În urma scoaterii de pe podium a Anei Bărbosu, contestația lui Jordan Chiles a avut efect și asupra celei de-a doua finaliste de la sol, Sabrina Voinea, care a ajuns pe locul 5.

În cazul Sabrinei Voinea a fost făcută contestație, însă arbitrele nu au ținut cont de aceasta.

Reamintim că mai multe plângeri la forurile internaționale, olimpice, de gimnastică și de arbitraj sportiv, au fost făcute de autoritățile din România în vederea reanalizării exercițiului Sabrinei Voinea la sol.

”Piciorul meu nu a ieșit de pe covor și acea poză probabil a fost de la finala pe echipe sau din calificări, dar în niciun caz nu a fost de ieri. Am analizat tot solul și nimeni nu a văzut că eu aș fi ieșit de pe covor“, a precizat Sabrina Voinea după finală.

În acest context, televiziunea americană NBC a prezentat o filmare în care se vede clar că Sabrina nu călcat cu călcâiul în afara covorului de concurs.

I don’t see the heel touching down.. do you? #sabrinavoinea pic.twitter.com/KZzmj5kcoD — Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) August 6, 2024

”Uitați-vă la călcâiul ei. Iese afară din covor? Și vă spun eu: nu iese afară din covor”, a spus comentatorul NBC, iar video a fost distribuit și de Nadia Comăneci.

