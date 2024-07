A murit Jon Landau, producătorul filmelor „Titanic” și „Avatar”

Jon Landau, un producător premiat cu Oscar, care a lucrat îndeaproape cu regizorul James Cameron la „Titanic” și două filme „Avatar”, a murit la vârsta de 63 de ani, scrie AP. Familia lui Landau a dat tragica veste sâmbătă, 6 iulie, fără a preciza cauza morții producătorului.

Parteneriatul dintre Landau și Cameron a dus la trei nominalizări la Oscar. În cele din urmă premiul pentru cel mai bun film a fost câștigat pentru „Titanic” din 1997. cei doi au avut împreună unele dintre cele mai mari succese din istoria filmelor, inclusiv „Avatar” și continuarea sa, „Avatar: The Way of Water”.

„O parte din mine a fost smulsă”, a spus Cameron, după ce aflat că Landau a murit.



„Umorul lui ciudat, magnetismul personal, marea generozitate a spiritului și înverșunarea lui au fost centrul universului nostru Avatar timp de aproape două decenii. Moștenirea lui nu sunt doar filmele pe care le-a produs, ci și exemplul personal pe care l-a dat – grijuliu, incluziv, neobosit, perspicace și cu totul unic", a scris Cameron.

Cariera lui Jon Landau

Cariera lui Landau a început în anii 1980 ca manager de producție și a urcat treptat de-a lungul anilor, fiind co-producător pentru „Honey I Shrunk the Kids” și „Dick Tracy”.

El a preluat rolul de producător la „Titanic”, epopeea lui Cameron despre incidentul maritim tragic din 1912. Pariul a dat roade: „Titanic” a devenit primul film care a depășit un miliard de dolari în câștiguri globale și a câștigat 11 premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film.



„Nu pot juca, nu pot compune și nu pot face efecte vizuale, cred că de aceea produc.” a spus Landau în timp ce accepta premiul Oscar împreună cu Cameron.

Parteneriatul lor a continuat și după Titanic, iar Landau a devenit director executiv la Cameron’s Lightstorm Entertainment. În 2009, cei doi au urmărit cum „Avatar” a depășit succesul de box-office al lui „Titanic”. Rămâne filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Continuarea sa, „Avatar: The Way of Water”, este al treilea pe listă.

Jon Landau avea o soție de aproape 40 de ani, Julie; și doi fii, Jamie și Jodie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News