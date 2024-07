Jocurile Olimpice de la Paris se confruntă cu multe potențiale amenințări la adresa securității

Jocurile Olimpice au fost ținta unor atacuri în trecut, în special Jocurile de la Munchen din 1972, când 11 sportivi și antrenori israelieni au fost uciși de membri ai grupării teroriste palestiniene Septembrie Negru. Apoi, în 1996, explozia unei bombe a ucis o femeie și a rănit peste 100 de persoane la Jocurile de la Atlanta.

Franța intenționează să desfășoare aproximativ 35 000 de polițiști în fiecare zi în timpul Jocurilor, cu un vârf de 45 000 pentru Ceremonia de deschidere, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al Ministerului francez de Interne.

În plus, 10.000 de soldați vor fi desfășurați în regiunea pariziană - un efort susținut de 1.800 de ofițeri de poliție din întreaga lume, au adăugat ei.

Franța va desfășura, de asemenea, 20.000 de agenți de securitate privați, potrivit Reuters.

Ceremonia de deschidere

The Opening Ceremony of the Paris Olympics is set to take place on July 26 and will be the first ever held on a river.

Some 104,000 people in stands lining the River Seine will watch the event, with 220,000 more on raised roadways along a six-kilometer (nearly four miles) stretch of the river, according to French Interior Minister Gérald Darmanin.

For years, French officials had boasted that some 600,000 people would attend the Opening Ceremony, but that number has been slashed due to safety concerns.

Earlier this year, Darmanin said that an "anti-terrorist security perimeter" will be put in place in the days leading up to the event.

Nicolas Nordman, Deputy Paris Mayor in charge of security, told CNN that authorities had been working for months to try to anticipate what might happen and were confident the ceremony would be safe.

He said a "strictly controlled" zone alongside the banks of the river will be closed off before the Opening Ceremony and anyone entering into it would be checked.

That security perimeter came into effect last Thursday, with people living, working and visiting places inside the restricted zone required to carry a pass to enter. Individuals had to apply for an access pass prior to Thursday.

"These controls must ensure that no ill-intentioned people enter the area. There is also the need for controls on the day of the ceremony", said Nordman.

"Acest lucru înseamnă că atunci când oamenii vin la fața locului, trebuie să ne asigurăm că nu există riscuri de securitate", a adăugat acesta.

Totuși, Nordman spune că recunoaște nevoia ca parizienii să își continue viața.

"Ceea ce ne dorim este ca oamenii să se bucure de Jocurile Olimpice. Una dintre condițiile pentru ca ei să se bucure de ele este să fie în siguranță. Dar vrem, de asemenea, să se poată deplasa pentru a se bucura de ele", a adăugat el.

Tulburări globale

Parisul a suferit atacuri teroriste în trecut, în special în 2015, când mai mulți indivizi înarmați cu puști de asalt și explozibili au atacat șase locații din capitala Franței, omorând 130 de persoane și rănind 494.

Trei explozii au avut loc în fața Stade de France din Saint-Denis, o suburbie la nord de Paris, ucigând un pieton. Stade de France este locul unde vor avea loc probele de atletism și meciurile de rugby în șapte la Jocurile Olimpice de la Paris.

Dale Buckner, CEO al firmei de securitate Global Guardian, care a oferit sfaturi pentru cei care călătoresc în Franța pentru Jocuri, a declarat pentru CNN că țara are "o mulțime de dușmani" din cauza poziției sale cu privire la o gamă largă de probleme internaționale și interne.

"Din cauza statutului lor în lume și din cauza amestecului cultural de religii și populații de oameni din întreaga lume, ca o democrație deschisă, vor exista detractori și susținători, ceea ce creează fricțiuni puternice", a spus Buckner.

Există, de asemenea, o neliniște internă în creștere, alimentată în parte de recentele alegeri din Franța, care au dus la o luptă între stânga și extrema dreaptă.

Pentru a sublinia amenințarea la adresa Franței, ministrul de interne Darmanin a confirmat că forțele de securitate au reținut săptămâna aceasta un "membru al extremei drepte" care era "suspectat că dorește să comită acțiuni violente în timpul Jocurilor Olimpice".

Potrivit lui Darmanin, bărbatul avea "intenția de a interveni în timpul unei faze a torței".

Darmanin a declarat că Franța a interzis participarea a aproape 4 000 de persoane la evenimentele legate de Jocuri.

Acest grup include membri ai extremei stângi și ai extremei drepte, islamiști radicali și presupuși islamiști radicali, a spus el.

De asemenea, autoritățile "acordă o atenție deosebită cetățenilor ruși și belaruși", a adăugat Darmanin.

Cu toate acestea, organizatorii au declarat că sunt pe deplin încrezători în capacitatea lor de a preveni atacurile de orice fel și se vor baza pe analiza video alimentată de inteligența artificială pentru a menține siguranța evenimentelor.

"Încercăm să anticipăm toate situațiile. Am efectuat exerciții. Au existat multe exerciții, numeroase simulări de crize, evenimente test care sunt extraordinare, în care toată lumea, pentru o zi întreagă, încearcă să anticipeze și apoi să răspundă", a adăugat Nordman.

"Am făcut o mulțime de exerciții, unele dintre ele extrem de complicate. Astăzi, suntem pregătiți și suntem calmi. Știm că am pus în aplicare tot ce am putut pentru a asigura siguranța, care este un obiectiv-cheie pentru noi", a mai spus Nordman.

Securitatea în Paris va fi consolidată de prezența armatei, care va sprijini poliția pe toată durata Jocurilor, patrulând pe străzi și oferind sprijin sub formă de echipe canine și expertiză anti-drone, potrivit generalului Eric Chasboeuf, al doilea comandant al misiunii militare pentru Jocuri.

El a declarat pentru CNN că a fost înființată o bază în interiorul Parisului, la o scară care nu a mai fost văzută de la cel de-al Doilea Război Mondial.

"Nu am mai văzut niciodată o desfășurare de securitate atât de mare și masivă în capitala noastră, chiar și de la tentativa teroristă tragică de care am suferit în 2015", a spus Chasboeuf, conform CNN.

