Jeff Bezos, lovitură în competiția sa cu Elon Musk. Blue Origin renunță la decolarea rachetei sale după ce zborul inaugural a fost afectat de multiple întârzieri

Jeff Bezos a primit astăzi o lovitură în competiția sa cu Elon Musk în domeniul spațial, după ce compania sa, Blue Origin, a abandonat lansarea rachetei New Glenn înainte de zborul inaugural planificat.

Decolarea, programată inițial la ora 1:30 ET (08:30 ora României), la Stația Forțelor Spațiale Cape Canaveral, a fost amânată în mod repetat înainte de a fi anulată complet.

Misiunea planificată, punctul culminant al unui proiect de un deceniu și al unei investiții de miliarde de dolari, ar fi reprezentat un pas semnificativ pentru Bezos în rivalitatea sa continuă cu miliardarul Elon Musk pe piața spațială comercială.

Racheta Blue Origin se pregătea pentru lansare

Având o înălțime echivalentă cu 30 de etaje, lansatorul parțial reutilizabil New Glenn s-a aflat pe platforma de lansare a Blue Origin de la Cape Canaveral Space Force Station, pregătit pentru decolare, după ce fusese alimentat cu propulsori pe bază de metan și oxigen lichid.

Misiunea, care a reprezentat punctul culminant al unui proces de dezvoltare ce durase un deceniu și implicase investiții de miliarde de dolari, a inclus o încercare de a ateriza primul segment al rachetei New Glenn pe o barjă marină în Oceanul Atlantic, la 10 minute după lansare, în timp ce a doua treaptă a rachetei și-a continuat drumul către orbită.

Decolarea fusese inițial programată pentru ora 1:30 ET (8:30 ora României), dar fusese amânată pentru ora 9:48.

Lansarea amânată pentru a patra oară, în timp ce inginerii lucrează la „câteva anomalii”

Decolarea a fost din nou amânată în această dimineață, noua oră țintă pentru lansare fiind 10:15.

Motivul exact al acestor întârzieri persistente nu este cunoscut momentan, însă, într-o transmisiune live, echipa a fost auzită spunând că inginerii „lucrează la câteva anomalii”.

Blue Origin își propune să concureze cu SpaceX

De ce este atât de importantă această lansare? Ar putea reprezenta o provocare împotriva dominației lui Elon Musk pe piața comercială a spațiului.

Dezvoltarea rachetei New Glenn a trecut prin trei directori generali ai Blue Origin și a întâmpinat numeroase întârzieri, pe măsură ce SpaceX-ul lui Elon Musk a devenit un gigant al industriei cu Falcon 9, racheta reutilizabilă cea mai activă din lume.

Bezos a decis la sfârșitul anului 2023 să accelereze procesul la Blue Origin, punând accent pe dezvoltarea New Glenn și a motoarelor sale BE-4.

El l-a numit pe Dave Limp, un veteran Amazon, în funcția de CEO, care, spun angajații, a introdus un sentiment de urgență pentru a concura cu SpaceX.

New Glenn este de două ori mai puternic decât racheta Falcon 9 a SpaceX și are zeci de contracte de lansare pentru clienți, în valoare de miliarde de dolari.

Într-o întâlnire înainte de lansare, fondatorul Amazon a declarat pentru Reuters: „Cel mai mult ne îngrijorează aterizarea boosterului. Clar, într-un prim zbor, ar putea apărea o anomalie în orice fază a misiunii, așa că orice ar putea să se întâmple.”

Blue Origin: „Am decis să stăm mai mult timp”

Echipa Blue Origin a vorbit despre întârzierile repetate, insistând că dorește să ofere oamenilor săi de la lansare „timpul și spațiul corect de care au nevoie”.

"Pentru moment, am decis să stăm mai mult timp, ceea ce înseamnă că încă avem o șansă, încă avem oportunitatea de a lansa în această seară. Am petrecut ani de zile proiectând această rachetă, am petrecut luni și luni proiectând această misiune...dacă avem nevoie de câteva minute în plus, mai ales la această primă lansare, este în regulă. Lansările anterioare au fost abandonate din cauza condițiilor de la mare, dar nu credem că vremea este motivul întârzierilor din această dimineață", au spus aceștia.

Lansarea abandonată

Blue Origin a anunțat la ora 12:30 (ora României) anularea oficială a lansării după o serie de întârzieri. În cadrul unui livestream, compania a spus că va stabili o nouă dată pentru lansare.

Gazda livestream-ului a spus: „Nu putem să revenim tot aici pentru următoarea noastră încercare de lansare.” Echipa a afirmat că va "goli" vehiculul de combustibil și va reevaluaza lansarea înainte de a decide când va fi următoarea încercare.

Purtătorul de cuvânt a completat: „Când vom ști care va fi următoarea oportunitate, desigur, vom informa pe toată lumea.”

Ariane Cornell, un executiv al Blue Origin, a spus că lansarea a fost amânată pentru a „remedia o problemă a unui sistem al vehiculului” care a depășit fereastra de lansare de trei ore.

Ea a adăugat: „Analizăm oportunitățile pentru următoarea noastră încercare de lansare.”

Bezos, care și-a sărbătorit duminică ziua de naștere, împlinind 61 de ani, a urmărit desfășurarea evenimentelor din sala de control de lansare aflată în apropiere.

Fondatorul Amazon, miliardarul Bezos, spera să concureze cu singurul om mai bogat decât el, Elon Musk, a cărui companie SpaceX domină piața lansărilor orbitale cu rachetele sale Falcon 9, esențiale pentru sectorul comercial, Pentagon și NASA.

La rândul său, Musk i-a urat succes celor de la Blue Origin pe X, conform Daily Mail.

