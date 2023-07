Iulie 2023: vara TM2023 continuă în ritm de teatru, dans și cinema

Un vis devenit realitate, Timisoara Capitala Europeana a Culturii 2023 aduce in aceasta luna o personalitate absoluta si un moment de varf al programului cultural din acest an, pe langa un festival de film deja indragit, spectacole de teatru inedite si fascinante, ale unor trupe de teatru marcante atat din Timisoara, cat si din tara, mai multe evenimente de arte vizuale si sculptura, plus o expeditie maritima, acum in drum catre Elefsina, colega ECoC din Grecia in acest an.

Incepem cu mult asteptatul moment al lunii, care va avea loc in trei reprezentatii, pe 20 iulie de la ora 19:00 si pe 21 iulie, de la orele 16:00 si 19:00: Comedie infernala/ The infernal comedy, avandu-l ca protagonist pe celebrul actor John Malkovich, dublu nominalizat la Oscar, la Globurile de Aur si la premiile BAFTA. Teatrul National din Timisoara continua deci Anotimpurile FEST-FDR cu un eveniment unic, o premiera absoluta pentru Timisoara si un moment de varf al Capitalei Europene a Culturii. Comedie infernala este un spectacol pe care autorul sau, Michael Sturminger, care semneaza si regia artistica, l-a scris special pentru celebrul actor, construind un dialog intre limbajul vorbit si cel cantat iar universul sonor este punctat de muzica lui Vivaldi, Mozart, Beethoven, Haydn, Weber, Gluck si Boccherini si sustinut de sopranele Susanne Langbein si Chen Reiss si de renumita orchestra Wiener Akademie Orchester, dirijata de Martin Haselbock, creator al conceptului muzical al spectacolului.

Continuam cu a zecea editie a festivalului de film Ceau, Cinema! care isi va deschide portile cu un cine-concert. Astfel, pe 12 iulie, in Sala Capitol a Filarmonicii Banatul, veţi putea descoperi o capodopera a cinematografiei norvegiene din perioada muta: Petrecerea de nunta din Hardanger / The Bridal Party in Hardanger / Brudeferden i Hardanger (1926), realizat de Rasmus Breistein. Filmul va beneficia de o coloana sonora inedita, realizata si interpretata live de artistul timisorean Petre Ionutescu, cunoscut sub numele de scena Trompetre. In aceeasi zi va avea loc si o lansare de carte: Ceau, Cinema! Din spatele scenelor. Tot din categoria cinematografiei, dar in alta maniera, in cadrul proiectului Ne vedem la cinema?! – Rolul cinematografelor de arta şi al festivalurilor de film in epoca platformelor online, un program finantat prin Granturile SEE si Norvegiene, Asociatia Pelicula Culturala organizeaza patru paneluri de discuţii despre finanţarea festivalurilor de film, despre atragerea publicului la festivaluri, despre rolul cinematografelor in epoca platformelor şi despre importanţa programelor de educaţie cinematografica.

