Isărescu, răspuns întrebat dacă va crește IRCC odată cu noile măsuri fiscale

Mugur Isărescu a fost întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, despre posibilitatea creșterii IRCC.

'Vă spun ceva clar: Dacă corecția fiscală nu atinge nivelurile care sunt percepute a fi necesare de către instituțiile cu care lucrăm, Comisia Europeană și de către piețe, o bună parte din corecție se va aduce de către piețe. Să nu credem că ele stau așa de o parte și se uită la noi ce măsură luăm. Ați văzut că la riscul de țară suntem în continuare cotați sus de tot și când corecția se face prin mecanisme de piață este mult mai greu.', a zis Mugur Isărescu.

'Eu am trăit 4 sau 5 momente din acestea, este mult mai greu de controlat. Și se duce pe curs și nu o să mai intre bani prea mulți în România. Noi, dacă avem acum o rezervă extraordinară, chiar dacă protejăm presiunile pe curs, dispare lichiditatea din piață, deci cresc dobânzile. Depinde cum se va face această corecție și consolidare fiscală. S-ar putea să asistăm, fără ca noi să mișcăm câtuși de puțin rata de politică monetară, la creșterea dobânzilor din piață, dacă nu vom avea tăria să facem o corecție, ajustare și consolidare fiscală în mod conștient, cu instrumentele pe care le avem la dispoziție și sunt suficiente instrumente!', a declarat Mugur Isărescu.

'Noi nu am avertizat Guvernul în comunicatul trimis, ci am spus că sunt incertitudini cu privire la prognoza pe care au făcut-o! Acum, am dezvoltat subiectul. Nu îmi propusesem să spun despre corecția prin piețe, dar, acum, am spus-o. Se dezbate în opinia publică, ca și cum cineva crede cam așa Păi, să nu facem nimic și mai trece vremea! Un coleg de-al meu a spus că vom ajunge la un acord cu Fondul (n.red. FMI), dar nu vom ajunge nici acolo! Eu o spun mai direct: Nici nu mai apucăm să ne ducem la Fond! Ne corectează piețele, nu?! Acum ați înțeles ce vreau să zic', a mai zis Mugur Isărescu.

