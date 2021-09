Ionel Dancă, despre Florin Cîțu: E agățat în cui acolo, la Palatul Victoria. Distruge PNL

Ionel Dancă susține că premierul Florin Cîțu este susținut în funcție ”cu sprijinul PSD” și că ”distruge PNL” prin continuarea acestui ”joc politic”. Mai mult, Ionel Dancă a precizat că Florin Cîțu vrea să rămână primul-ministru al României, chiar și cu PSD la guvernare.

”Sunt convins că, din păcate pentru Florin Cîțu, drumul lui de opt ani de guvernare liberală s-a încheiat. A greșit unitatea de timp, de fapt au fost opt luni. Acum, chiar dacă ar avea toată susținerea PNL, el nu mai poate fi premier. E agățat în cui acolo, la Palatul Victoria, pentru a trece congresul PNL. Cu sprijinul PSD e păstrat în funcție. Dar e o situație jenantă pentru PNL și pentru el personal. Eu nu înțeleg cum poate să accepte toată mascarada asta politică. Am lucrat cu el, am avut o relație bună cu el ca ministru de Finanțe. Dar să conduci PNL e cu totul altceva.

Păcat că distruge PNL. Asta e supărarea noastră, a celor mai mulți din PNL, că se încăpățânează să continue acest joc politic împins nu știm de cine. Mă rog, sunt tot felul de explicații și din acest punct de vedere. În față e un mare zid sau poate chiar o prăpastie pentru PNL. Florin trebuie să înțeleagă că nu mai merge așa, s-a mers prea departe. Dacă vrem să ne putem întoarce în fața oamenilor, să vorbim cu ei, trebuie să înțeleagă că nu se mai poate acest fel de a păstra guvernarea cu orice preț, chiar și cu PSD pe masă, pe sub masă. E împotriva a tot ce am crezut noi, liberalii care am luptat patru ani cu toate aceste campanii politice”, a declarat Ionel Dancă la B1 TV.

Orban: Cîțu mă ceartă pe mine. Culmea perfidiei și a lipsei de bun simț

Ludovic Orban consideră că premierul Florin Cîțu face declarații lipsite de bun simț.

”Dacă stăteam după răspunsul guvernului, așteptam până în 2022 să aplicăm Legea consumatorului vulnerabil. Proiectul de lege aprobat în ședința de guvern prevedea ca termenul de aplicare a legii să fie 1 septembrie 2022. Noi, în Parlament, am aplicat termenul și se aplică din iarna asta. Culmea e că vine premierul și mă ceartă pe mine, președintele Camerei Deputaților, că nu grăbim adoptarea legii și că nu adoptăm măsurile, în condițiile în care ei, în Guvern, au stabilit că se aplică de la 1 septembrie 2022. Este culmea perfidiei și chiar lipsei de bun simț”, spune Ludovic Orban în ședința PNL Ialomița, în timp ce își prezenta moțiunea cu care se prezintă la Congresul din 25 septembrie, conform Mediafax.

