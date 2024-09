Plaja Caelia din Mamaia reprezintă un proiect extrem de interesant, inedit și ecologic de pe litoralul românesc.

Plaja a fost amenajată în stil modern, occidental, folosind doar lemn. Ar putea deveni cea mai vânată destinație de vacanță din România. Ar putea... dacă nu ar interveni statul, ce blochează investitorii români.

Alin Bucur consideră că se confruntă cu abuzuri din partea Apelor Române și sugerează că această situație are la bază interese ascunse și un posibil parteneriat dubios între autorități și furnizorii de materiale. Deși a respectat toate contractele și a plătit taxe considerabile, investitorul se simte nedreptățit și afirmă că va lupta în instanță pentru a-și apăra drepturile, considerând situația absurdă și profund suspectă.

"Au pus batista pe țambal"

"Cu siguranță se va ajunge la un proces. Cu siguranță cineva trebuie să plătească pentru tot ce se întâmplă aici. Cu siguranță cineva trebuie să ia act de aceste abuzuri care se întâmplă în România (...). E o vorbă românească, a fost batista pe țambal.

Nimeni nu mai spune nimic. Am fost la Apele Române Dobrogea-Litoral. S-a schimbat directorul. Am cerut o întrevedere și am avut-o și... Am spus că vine închiderea sezonului, se întâmplă. Aveam un contract, de care eu n-am beneficiat. Am întrebat ce se întâmplă, cum se întâmplă.

Și mi s-a spus că, conform contractului, într-un cuvânt, ar trebui să demolez construcția. Păi băi, fraților, vă întreb eu acum: Nici n-am apucat să termin, iar acum trebuie să demolez? Păi cum procedăm?

Nu știu, întreb și eu autoritatea. E un parti-pris între Apele Române și cei cu materiale de construcție și muncitorii care au lucrat la mine în șantier. Au făcut un parti-pris împreună.

Adică eu să plătesc să construiesc, să plătesc materiale și pe urmă să demolez? N-a demolat nimeni niciodată. Păi haideți să vedem cine a demolat vreodată. Sunt atâtea unități celebre pe litoralul românesc, dar a demolat cineva vreodată?

(...) Unele construcții sunt din betoane, cu siguranță pot să spun lucrul acesta.

Dar nu este problema mea, este problema autorităților și probabil ar trebui să fie a corpului de control, care văd că și-a găsit tocmai cu mine să verifice și să facă ordine și instrucție (...)", subliniază Alin Bucur.

"Mi s-a spus de 5 ori că licitația nu îi interesează"

Alin Bucur arată că Apele Române Dobrogea-Litoral i-au dat autorizația de funcționare, însă Apele Române, structura centrală (n.r., Administrația Națională Apele Române) le-a cerut primilor să o retragă.

"Vă spun și de ce. Pentru că am mai spus-o și repet, probabil s-a greșit când s-a acordat licitația. Nu eu eram firma care trebuia să câștige această licitație.

Și cred că acolo cineva ar trebui să sesizeze și de acolo ar trebui început tot acest istoric. Acolo, de fapt, sunt probleme.

Da, am aflat că am avut (n.r., un contracandidat la licitația asta). Aceștia erau foștii proprietari care, culmea, erau în litigiu cu Apele Române. Culmea, în caietul de sarcină al Apelor Române, spune foarte clar: Orice persoană fizică sau juridică care are litigiu cu Apele Române de orice natură nu are voie să participe la licitație.

La licitație s-a prezentat firma Caelia, care avea litigiul cu Apele Române.

(...) Dar știți ce se întâmplă? Pentru mine este suspicios. Pentru că eu, înainte (...) mergeam de aproape 10 ani la acea plajă, îi cunoșteam pe proprietari (...). S-a derulat prima licitație și a doua. Eu am participat abia la a treia licitație. Și înainte să particip (că eu așa consider că e frumos, când cineva are un business să nu te duci peste el să-i iei business-ul sau să intervii), m-am dus și am vorbit cu ei și am întrebat dacă își doresc să continue acest business.

Mi s-a transmis de 5 ori (n.r., că nu-i interesează). Am avut 5 întâlniri pe care le pot confirma (n.r., cei interesați). Și mi s-a spus de 5 ori că nu-i interesează.

(N.r., Întorcându-ne la Apele Române), pentru că e foarte important ce vă spun acum: cu Apele Române am un parteneriat. Eu plătesc niște bani, și nu puțini. Pe de o parte Apele Române îmi ia banii și pe de altă parte îmi pune bețe în roate.

(...) Inspectoratul de Stat în Construcții a făcut un proces-verbal în care a constatat că n-am construit nimic. În care a constatat că toate clădirile care le aveam în autorizația de construcție sunt zero. Și că de fapt am o clădire de 1.000 de metri, că am una de 400m, una de 600m, una de (...). Eu vă spun ce au scris în procesul verbal. Că am o piscină de 18 metri în loc de 19 metri. Și eu mă întreb cum au măsurat-o, dacă n-au făcut nicio măsurătoare...", mai spune Alin Bucur.

