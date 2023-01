Încă un sportiv din România, prins dopat: Este un coșmar, nici nu știu ce să fac ca să-mi dovedesc nevinovăția

Este vorba despre Diana Ignat, baschetbalistă. În corpul ei a fost găsită aceeaşi substanţă interzisă ca în cazul Mariei Boldor, ostarină.

"Inexplicabil! Nu am luat nimic, nu știu cum a ajuns substanța în corpul meu. Eram la antrenament la Târgoviște, la sală erau și oficiali ai Federației Române de Baschet. Am văzut că se uită așa, mai ciudat, la mine, credeam că e vorba de o convocare la lotul național, însă la finalul antrenamentului a venit bomba! Președintele clubului m-a întrebat dacă am citit emailul, unde era anunțul făcut. Nu am luat nimic, nici pastile de slăbit, nici altceva pentru masă musculară. Eu, prin conformație am o costituție solidă. Singurele medicamente au fost Advil și Septosol, pentru menstruație și răceală", a declarat Diana Ignat, citată de Ziarul Unirea.

Primul test pozitiv a venit pe 22 decembrie, moment în care sportiva a fost şi suspendată, însă aceasta a cerut şi o a doua analizare a probei. Din nefericire pentru ea, rezultatul a fost tot pozitiv, iar acum are la dispoziţie 20 de zile pentru a-şi demonstra nevinovăţia.

"Am fost într-o video-conferință cu reprezentanți ai Ministerului Sportului și ai Agenției ANAD. Mi s-au explicat pașii care trebuie să-i urmez. Este un coșmar, nici nu știu ce să fac ca să-mi dovedesc nevinovăția", a mai declarat sportiva.

Ce este ostarina

"Este o substanță nespecifică, de cele mai multe ori se întâlnește în suplimentele alimentare, poate fi etichetată sau nu în componența ingredientelor. Este încadrată pe lista interzisă la alți agenți anabolici, deci este o substanță cu efect anabolizat.

Substanța aceasta ajută la creșterea masei musculare, refacerea după accidentare”, a explicat Gabriela Andreiașu, directorul general al Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD), potrivit as.ro.

Diana Ignat-Kleemann a fost campioană națională universitară în 2022 și pentru al doilea an consecutiv vicecampioană națională cu CSM Târgoviște Under 20. Descoperită în orașul natal de antrenorul Valentin Urian, Diana a început sportul sub panou la LPS Alba Iulia, a debutat la 15 ani pe prima scenă pentru CSU Alba Iulia, și încă de la vârste fragede a fost convocată mereu în reprezentativa României la diferite categorii de vârstă, de la Under 15 și până la Under 20.

