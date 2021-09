Încă o companie de asigurări se pregătește să iasă de pe piața RCA

Uniqa Asigurări se pregăteşte să iasă de pe segmentul RCA printr-o iniţiativă depusă în cadrul autorităţilor de retragere a licenţei RCA, a spus Valentin Coroiu, vicepreşedinte al Uniqa Asigurări, în cadrul conferinţei Patronatului Român al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare (PRBAR), potrivit Mediafax.

“Uniqa vine dintr-o poziţie în momentul de faţă, cu o cotă de 0,5% din piaţa RCA, strategie implementată din 2015, care datorită unor situaţii cu pierderi nadorite, am gasit o strategie nouă, aceea de a promova segmentele non-auto, life si zona de Casco. Această călătorie a fost una complicată. Noi am venit dintr-o poziţie cu o pondere de 80% a asigurărilor RCA. Acel 0,5% din share-ul de piaţă RCA se traduce într-un share de 5% în portofoliu. Rezultatul negativ înregistrat constat în această perioadă este singurul lucru pe care nu am putut să îl modificăm. Doar valoarea absolută am putut sa o modificăm. Conform discutiilor cu managementul companiei, am analizat oportunităţile pe care le avem privind călătoria noastră pe această piaţă, şi în principiu limitarea unei zone care ne aduce pierderi. În momentul de faţă avem o iniţiativă prin care am depus autorităţilor retragerea licenţei de RCA. Astfel, nu vrem să mai fim prezenţI pe acest segment, dar vom fi pe restul segmentelor”, a explicat Valentin Coroiu.

Uniqa România, parte a grupului austriac Uniqa, perezentă pe piaţa locală prin intermediul a două companii, Uniqa Asigurări şi Uniqa Asigurări de Viaţă, îşi menţine strategia de a reduce cota de piaţă pe segmentul RCA, ajungând la 0,58% în prezent, comparativ cu 4,91% în 2016, au mai spus reprezentanţii Uniqa pentru ZF.

“Aşa cum am comunicat în mod constant, încă din 2016, Uniqa a urmărit cu consecvenţă obiectivul de diminuare a impactului asigurărilor RCA la nivelul portofoliului. Compania a aplicat permanent măsuri pentru a reduce cota de piaţă pe segmentul RCA, aceasta ajungând, în prezent, la doar 0,58%, faşă de 4,91% în 2016. Astfel, la momentul actual, Uniqa nu mai are o prezenţă relevantă pe segmentul RCA”, susţin reprezentanţii Uniqa.

De asmenea, Uniqa Group îşi menţine strategia de dezvoltare în România, iar planurile viitoare includ şi o generaţie nouă de produse şi servicii în zona asigurărilor de garanţii şi sănătate de grup.

“Asigurările de locuinţă şi IMM rămân un punct central al dezvoltării noastre, fiind principalele motoare de creştere profitabilă pentru companie. Totodata, lucrăm la o nouă generaţie de produse şi servicii în zona asigurărilor de garanţii şi sănătate de grup. Ne propunem o creştere durabilă şi în domeniul asigurărilor de viaţă, atât prin intermediul partenerilor bancari, cât şi prin celelalte canele de distribuţie. Nu în ultimul rând, acordăm o atenţie deosebită dezvoltării soluţiilor corporate şi programelor inovatoare în zona Affinity”, susţin reprezentanţii Uniqa.

Este anchetă de amploare la DIICOT cu privire după ce reprezentanții City Insurance au fost acuzați de delapidare, fals și uz de fals. De altfel, ASF a sesizat de acum câteva luni DNA-ul și Parchetul General cu privire la situația companiei de asigurări și neregulile sesizate.

”Eu sper ca Parchetul să facă lumină în acest dosar. A apărut în presă, dar problema e ce faci cu trei milioane de poliție de asigurare. Nu vreau să spun vorbe mari, dar se pare că City Insurance nu e singura companie în această situație. Acum se pare că nu e singura. Nu dăm nume că nu vrem să dăm cu piatra, dar multă, multă atenție. Acum văd că ASF-ul s-a mobilizat, s-a mobilizat și Parchetul, deși în piață erau de ani de zile sesizări din partea transportatorilor, din partea patronatelor, sesizări că poliţa aia atât de ieftină nu se poate”, a declarat Bogdan Chirieac la România TV.

Constatarea stării de insolvență a City Insurance

Pe 16 septembrie 2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis respingerea planului de finanțare pe termen scurt și a planului de redresare, retragerea autorizației de funcționare, constatarea stării de insolvență și promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA.

Cu privire la decizia de retragere a autorizației de funcționare a Societății Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Nicu Marcu, a făcut câteva declarații pentru DCNews.

„Din prima zi a mandatului meu de Președinte al Autorității, mi-am propus aplicarea fermă a legii și stoparea neregulilor din piața asigurărilor și vă asigur că efortul meu va continua. Toate deciziile au la bază ample investigații de specialitate, dovezi concrete și sprijinul instituțiilor de aplicare a legii din România, precum și din alte state”, a precizat Nicu Marcu.