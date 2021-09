Deși toată primăvara și vara au fost probleme în parcuri, Nicușor Dan dă asigurări acum că ”merge înainte” curățenia în parcuri, amintind că așa a promis la sfârșit de august.

”Chipuri mai luminoase pentru Mihai Eminescu și Ion Creangă în Parcul Cișmigiu. Am obținut autorizația de la Ministerul Culturii pentru curățarea statuilor și am început cu clasicii literaturii române. Curățenia în parcuri merge înainte, așa cum am spus la sfârșitul lunii august.” scrie Nicușor Dan pe Facebook.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Iată doar câteva dintre ele:

- Ați văzut că podurile din Cișmigiu sunt în pericol de prăbușire și deja s-au desprins bucăți mari din ele? Pe ele trec zilnic sute de oameni. Pe sub ele trec alte câteva zeci, cu bărcile.

- Nicușor, dacă un primar general al unei capitale europene ajunge să prezinte spălarea a doua statui dintr-un parc ca pe un eveniment de seamă, înseamnă ca v-ați tâmpit în proporție de masă. Un eveniment edilitar important ar fi inaugurarea unui parc nou sau măcar reabilitarea completa a unuia vechi, dar, așa? Măcar să îl fi spălat primul pe Caragiale!

- Nu am văzut Cișmigiul în halul în care e acum, din 99, de când sunt în București. Pute înfiorător, dvs nu vă pute, că e vis a vis de primărie? (...) Îmi pare rău că v-am votat! Nu mai zic de mijloacele de transport în comun, puteați măcar să faceți bandă dedicată pt ele, în anul ăsta... Trist, o mare dezamăgire...

- Dane, nu ai cum să prezinți așa ceva într-un oraș așa de mare, ce faci mâine, ne spui că o să cureți geamul din spate de la autobuzul 336?! Începusei ok ieri cu trenul metropolitan, dar te-ai întors la ale tale repede... Hai Dane, încearcă să ai încredere în tine, nu de alta dar pe tine te avem cu tine trebuie să defilăm...

- Mi se umple sufletul de bucurie când îmi fac duș cu apă rece, dar mă gândesc la statuile luminoase din parcul Cișmigiu.

