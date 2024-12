Iga Swiatek, încrezătoare că AMA/WADA nu va face apel în cazul său de dopaj: Nu mai este mare lucru de făcut în plus

Citește și: Simona Halep și-a cerut clasamentul înapoi. Cine i-a respins solicitarea

Iga Swiatek, fostul lider mondial, actualmente locul 2 WTA, a insistat, vineri, asupra dorinței sale de a închide capitolul privind cazul său de dopaj din această toamnă, apreciind că nu există niciun motiv pentru ca Agenția Mondială Antidoping (AMA/WADA) să facă apel, informează AFP.



Swiatek, în vârstă de 23 de ani, a fost depistată pozitiv la trimetazidină (TMZ), un medicament pentru inimă, într-un eșantion recoltat în afara competiției în luna august, pe când se afla în fotoliul de lider mondial. Cazul a fost dezvăluit abia trei luni mai târziu, după ce jucătoarea a fost suspendată o lună. Absentă de la trei turnee în Asia, ea a invocat la acea dată motive personale.



După anunțul privind testului pozitiv, Agenția Internațională de Integritate în Tenis (ITIA) a estimat, la rândul ei, că infracțiunea nu a fost premeditată, avâdn, în același timp susținerea WTA. Cazul polonezei este unul asemănător cu cel survenit anterior în cursul sezonului pentru Jannik Sinner, numărul unu mondial la masculin.



Italianul a fost depistat pozitiv în două rânduri, în martie, după depistarea unor urme ale steroidului clostebol, dar a fost absolvit de vină de ITIA. AMA/WADA a făcut însă apel în septembrie, iar decizia a rămas în așteptare. De altfel, lui Sinner i-a fost retras trofeul câștigat la Indian Wells, precum și punctele obținute la acel turneul ATP 1000.

Iga Swiatek, încrezătoare că nu se va face apel în cazul său

În timp ce se pregătește să debuteze în noul sezon la United Cup, la Sydney, Iga Swiatek a afirmat că nu se așteaptă ca AMA/WADA să urmeze același drum în cazul său.



”Am furnizat toate probele posibile și nu mai este mare lucru de făcut în plus. Am reușit să furnizez sursa contaminării destul de repede. De aceea, cazul a fost clasat atât de repede”, a pledat Iga Swiatek.



”Deci nu mă aștept la un apel, dar nici nu am nicio influență cu ce se va întâmpla. Pot să spun însă, conform procedurilor pe care le-am urmat și modalitatea prin care am fost tratată de la început, că mi s-a părut corect”, a adăugat poloneza.



Swiatek a mai spus că incidentul a fost ”mental dificil”, dar reacția publicului a fost în general pozitivă, atenuând temerile sale. ”Cred că majoritatea oamenilor au fost înțelegători”, a conchis Iga Swiatek, notează Agerpres.

Poloneza este câștigătoarea a cinci trofee majore, din care patru sunt la Roland Garros, unde este campioana ultimelor trei ediții consecutive. Cel de-al cincilea trofeu a fost obținut în 2022, la US Open, anul în care a intrat pe lista campionelor de Grand Slam, bifând primele sale două titluri majore, la numai 21 de ani.

